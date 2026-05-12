 Trabajos de reparación entre Mixco y San Lucas
Nacionales

Trabajos de reparación en CA-1 Occidente afectarán tránsito entre Mixco y San Lucas

Las reparaciones se realizarán del 13 al 18 de mayo de 2026 en distintos kilómetros del tramo hacia San Lucas Sacatepéquez.

Compartir:
Las autoridades han desarrollado trabajos en carretras como la CA1-Occidente., COVIAL-CIV.
Las autoridades han desarrollado trabajos en carretras como la CA1-Occidente. / FOTO: COVIAL-CIV.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), informó sobre la ejecución de trabajos de mantenimiento en la ruta CA-1 Occidente, específicamente en el tramo comprendido entre Mixco y San Lucas Sacatepéquez.

Por medio de un comunicado, la cartera detalló que las labores tienen como objetivo recuperar la fluidez vehicular y fortalecer la seguridad de los usuarios que transitan diariamente por esta importante vía. Los trabajos consistirán en reparaciones de planchas de concreto y cunetas longitudinales.

Las autoridades indicaron que las obras se desarrollarán utilizando concreto hidráulico con acelerante de fraguado, tecnología que permitirá alcanzar la resistencia necesaria en menor tiempo y disminuir el impacto en el tránsito vehicular.

* Le puede interesar:

Gobierno notifica al MP la designación de Gabriel García Luna como fiscal general

El Ministerio Público ya recibió la documentación remitida por la Secretaría General de la Presidencia.

Cronograma de labores

El cronograma establece que los trabajos iniciarán el miércoles 13 de mayo y concluirán el lunes 18 de mayo de 2026.

Los puntos específicos de intervención estarán ubicados en el carril derecho en los kilómetros 22.1, 22.5, 22.9, 24.9 y 25.4, así como en el carril central del kilómetro 22.9. Todos los trabajos se realizarán en sentido de Mixco hacia San Lucas Sacatepéquez.

Ante posibles complicaciones en la circulación, Covial recomendó a los automovilistas salir con mayor tiempo de anticipación, respetar la señalización vial y reducir la velocidad al aproximarse a las zonas bajo mantenimiento.

Las autoridades agradecieron la comprensión de la población y reiteraron que estas acciones buscan mejorar las condiciones de la red vial y brindar carreteras más seguras para los guatemaltecos.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

CC declara sin lugar amparos contra postuladora del MPt
Nacionales

CC declara sin lugar amparos contra postuladora del MP

12:59 PM, Mayo 12
Estudiantes de Usac anuncian caminata en apoyo a la transición en el MPt
Nacionales

Estudiantes de Usac anuncian caminata en apoyo a la transición en el MP

11:33 AM, Mayo 12
Dos heridos tras accidente de unidad de bomberos que atendía llamado de emergenciat
Nacionales

Dos heridos tras accidente de unidad de bomberos que atendía llamado de emergencia

12:14 PM, Mayo 12
Al Hilal pospone el alirón del Al Nassr en el tiempo añadidot
Deportes

Al Hilal pospone el alirón del Al Nassr en el tiempo añadido

02:09 PM, Mayo 12
El Barça analiza demandar a Florentino Pérez tras acusaciones de corrupciónt
Deportes

El Barça analiza demandar a Florentino Pérez tras acusaciones de corrupción

12:56 PM, Mayo 12

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalFiscal GeneralMundial 2026Ministerio PúblicoLiga NacionalReal MadridJusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos