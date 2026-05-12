Trabajos de reparación entre Mixco y San Lucas

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), informó sobre la ejecución de trabajos de mantenimiento en la ruta CA-1 Occidente, específicamente en el tramo comprendido entre Mixco y San Lucas Sacatepéquez.
Por medio de un comunicado, la cartera detalló que las labores tienen como objetivo recuperar la fluidez vehicular y fortalecer la seguridad de los usuarios que transitan diariamente por esta importante vía. Los trabajos consistirán en reparaciones de planchas de concreto y cunetas longitudinales.
Las autoridades indicaron que las obras se desarrollarán utilizando concreto hidráulico con acelerante de fraguado, tecnología que permitirá alcanzar la resistencia necesaria en menor tiempo y disminuir el impacto en el tránsito vehicular.
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Cronograma de labores
El cronograma establece que los trabajos iniciarán el miércoles 13 de mayo y concluirán el lunes 18 de mayo de 2026.
Los puntos específicos de intervención estarán ubicados en el carril derecho en los kilómetros 22.1, 22.5, 22.9, 24.9 y 25.4, así como en el carril central del kilómetro 22.9. Todos los trabajos se realizarán en sentido de Mixco hacia San Lucas Sacatepéquez.
Ante posibles complicaciones en la circulación, Covial recomendó a los automovilistas salir con mayor tiempo de anticipación, respetar la señalización vial y reducir la velocidad al aproximarse a las zonas bajo mantenimiento.
Las autoridades agradecieron la comprensión de la población y reiteraron que estas acciones buscan mejorar las condiciones de la red vial y brindar carreteras más seguras para los guatemaltecos.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7