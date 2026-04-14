Exigen a nuevos magistrados de CC resolver acciones de Usac

Una manifestación se lleva a cabo este martes 14 de abril en las afueras del Teatro Nacional, en la Ciudad de Guatemala, donde se llevó a cabo la toma de posesión de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031. Los ciudadanos exigen la resolución de acciones planteadas ante el máximo tribunal que tienen relación con la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Los ciudadanos presentes en el lugar utilizan pancartas, un micrófono y una bocina para hacerse escuchar. Señalan que el proceso que llevó a la reelección de Walter Mazariegos como rector de la única universidad pública del país estuvo marcado por una serie de irregularidades, por lo que piden que sea anulado.
"Honorables magistrados: la comunidad sancarlista y el pueblo solicitamos su pronta acción a las acciones de amparo presentadas y resuelvan en forma legal y justa. ‘Por el honor y la justicia’"; "la lucha sigue", "no al fraude", se lee en algunos de los letreros que portan los manifestantes.
Mazariegos fue designado el pasado 8 de abril para continuar en el cargo en los próximos cuatro años. La votación a su favor se desarrolló a puerta cerrada en un hotel de Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, en una jornada marcada por protestas de estudiantes, organizaciones de sociedad civil y pueblos indígenas para cuestionar la transparencia y legitimidad de la elección.
En esa jornada de protestas mantenían presencia los representantes de cuerpos electorales que fueron excluidos, quienes de forma simbólica llevaron a cabo una elección en las calles empedradas de la ciudad colonial. En esa ocasión, le otorgaron 80 votos a Rodolfo Chang, de la agrupación Dignidad y Rescate Usac (DIRE), eligiéndolo como rector de la Usac.
Piden velar por intereses del pueblo y los estudiantes
Chang, quien buscaba la Rectoría de la Usac, acudió hoy a las afueras del Teatro Nacional para sumarse al plantón y dio lectura a un comunicado en el que resaltó que Guatemala está en un momento en donde puede escoger dos caminos: uno con instituciones capturadas, debilitadas y utilizadas para proteger intereses particulares, y el otro, que describió como "el correcto", donde las reglas se apliquen con igualdad.
"Lo que ocurrió en la Universidad de San Carlos el 8 de abril es un fraude disfrazado de proceso electoral, con cuerpos electorales excluidos ilegalmente, con consejeros del CSU con cargos vencidos y con un candidato a Rector sin finiquito. Esto no es una disputa interna, ni la inconformidad de quien perdió una elección. Es una señal de qué tan profundo ha llegado la captura institucional en Guatemala, y del poco valor que muchos funcionarios le tienen al Estado de derecho y al cumplimiento de las leyes", expresó.
El profesional añadió que la Usac no es un asunto universitario menor, sino que se debe tomar en cuenta que la casa de estudios participa en la integración de comisiones de postulación para la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, el Tribunal Supremo Electoral y el Fiscal General. Además, designa dos magistrados a la Corte de Constitucionalidad.
"La Usac tiene influencia directa sobre quiénes van a gobernar la justicia de este país. Por eso, lo que resuelva la Corte de Constitucionalidad entrante en los próximos días importa mucho más allá del campus universitario. Esta nueva Corte tiene ante sí una oportunidad genuina e histórica de tomar el otro camino", concluyó.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.