Balacera en zona 6: dos muertos y tres heridos

Un hecho de violencia ocurrido en horas de la tarde de este martes, 14 de abril, en la 18 calle y 16 avenida "B", zona 6 de la Ciudad de Guatemala, cobró la vida de dos personas y dejó a otras tres heridas. Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia.
De acuerdo con información compartida por la institución, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para notificar que en el referido sector había ocurrido un ataque armado en el que varias personas habían resultado afectadas.
Los elementos de la 122 compañía atendieron inicialmente el llamado y trasladaron unidades de emergencia al referido punto; sin embargo, al percatarse de la magnitud de la situación procedieron a solicitar el apoyo de tres compañías más.
Víctor Gómez, vocero del cuerpo de socorro, explicó que los técnicos en urgencias médicas encontraron en el lugar a cinco personas que presentaban heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Al evaluarlas, se confirmó que dos de ellas ya no contaban con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.
Mientras tanto, los equipos les brindaron soporte vital avanzado a las tres personas lesionadas y tras estabilizarlas las trasladaron al hospital general San Juan de Dios.
Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada. Preliminarmente se conoció que se trata de tres mujeres y dos hombres.
El personal de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público se presentó al lugar donde ocurrió la balacera para resguardar la escena e iniciar con el proceso de investigación, así como gestionar el traslado de los fallecidos hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025
Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.
Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.
De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.
Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.