Urgente: Diputados Aprueban Subsidio al Combustible para Alivio

El Congreso de Guatemala dio luz verde este 14 de abril a una medida clave para aliviar el impacto del aumento de los precios de los combustibles, con la aprobación de un subsidio de Q2 mil millones para los consumidores guatemaltecos.
Esta decisión se produce tras varias semanas de incrementos sostenidos en el costo del combustible, que afectaron directamente a la economía de familias, transportistas y distintos sectores productivos del país.
La iniciativa, discutida intensamente en el Legislativo, se aprobó como una respuesta urgente para enfrentar la crisis provocada por el encarecimiento de los hidrocarburos.
El subsidio representa un apoyo focalizado para quienes más han resentido la escalada de precios, particularmente en el transporte, un sector que incide en el costo de vida de toda la población.
¿En qué consiste el subsidio recién aprobado?
El subsidio aprobado contempla un aporte directo por cada galón de combustible consumido. Los consumidores recibirán un descuento de Q5 por galón tanto en gasolina súper como regular, mientras que el galón de diésel obtendrá un beneficio aún mayor, con Q8 de apoyo estatal.
La medida busca frenar los efectos inflacionarios que disparan los precios del transporte y la canasta básica.
Según lo explicado por los parlamentarios, esta acción tiene como objetivo inmediato brindar un respiro financiero a las familias guatemaltecas y a los pequeños empresarios que enfrentan el alza de los combustibles, pues los incrementos impactan de manera transversal toda la cadena de distribución de bienes y servicios.