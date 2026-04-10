 Transportistas de carga anuncian ajuste de tarifas
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Transportistas de carga anuncian ajuste de tarifas por alza en combustibles

Las cámaras y asociaciones gremiales detallaron que los ajustes se realizarán con base en criterios técnicos y pidieron la comprensión a la población guatemalteca y sus clientes ante esta medida que surgió al tener una "situación insostenible" por el aumento en los costos operativos.

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Transporte de carga pesada Diciembre 2022,
Transporte de carga pesada Diciembre 2022 / FOTO:

Las cámaras y asociaciones gremiales del transporte de carga en Guatemala informaron este viernes, 10 de abril, que se verán obligadas a aplicar ajustes en las tarifas de sus servicios, debido al incremento sostenido en los precios de los combustibles, particularmente del diésel.

En un comunicado conjunto dirigido a la opinión pública y a los usuarios del sector, las organizaciones señalaron que, desde el inicio de la actual escalada de precios, han mantenido una postura "responsable y propositiva", agotando instancias de diálogo técnico y político con el Gobierno Central y el Congreso de la República.

Según el pronunciamiento, el objetivo del gremio ha sido evitar que el impacto de los costos operativos se traslade directamente al consumidor final. Sin embargo, indicaron que las autoridades no atendieron la magnitud de la crisis ni las propuestas presentadas para implementar medidas de apoyo económico temporal.

"El transporte de carga constituye la columna vertebral de la economía nacional", subraya el documento, advirtiendo que el aumento en el precio del diésel y otros insumos ha generado una situación "insostenible" para las empresas del sector, que ya no pueden continuar absorbiendo pérdidas.

Ante este escenario, los transportistas explicaron que los ajustes tarifarios se realizarán con base en criterios técnicos y buscan garantizar la continuidad, estabilidad y sostenibilidad del servicio.

Asimismo, solicitaron comprensión a la población y a sus clientes, al considerar que la medida responde a la falta de acciones oportunas por parte del Estado frente a una problemática que afecta a todos los sectores productivos.

Finalmente, el gremio reiteró su compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo del país, operando bajo principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad, siempre que existan condiciones económicas que permitan la viabilidad del sector.

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La Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos (CATUG), que aglutina unas 400 unidades que operan principalmente en la Ciudad de Guatemala, confirmó recientemente un incremento del 60 por ciento en el precio del pasaje como medida ante el alza que se mantiene en los valores de los combustibles.

Saúl Umaña, presidente de la referida entidad, indicó que la situación que han enfrentado en las últimas semanas ha sido complicada y, aunque intentaron no impactar en los bolsillos de los usuarios, el tener que hacerles frente a los gastos elevados de operaciones se ha vuelto "insostenible" mantener la tarifa en Q5.00.

En ese sentido, el entrevistado indicó que, a partir de este martes 7 de abril, se cobran Q3.00 más a los usuarios. "El pasaje es de 8 quetzales. De la tarjeta se debitan 5, más 3 quetzales que se pagan en efectivo para abordar los autobuses", dijo.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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