 Diésel y gasolina: Alza en precios persiste en abril
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Diésel y gasolina: Alza en precios persiste en abril

El galón de diésel continúa con valores por arriba de los Q42.

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Una persona abastece de gasolina un vehículo en Ciudad de Guatemala., EFE
Una persona abastece de gasolina un vehículo en Ciudad de Guatemala. / FOTO: EFE

El alza en los precios de los combustibles continúa reflejándose, luego de varias semanas consecutivas de impacto en la economía nacional. Este lunes, 6 de abril, varias estaciones de servicio del área metropolitana reflejan precios que se acercan a los Q40 para las gasolinas y superan los Q43 para el galón de diésel.

De acuerdo con el monitoreo más reciente publicado por el Ministerio de Energía y Minas, el precio de referencia en la modalidad autoservicio por galón se ubica de la siguiente manera:

  • Q39.48 - gasolina superior
  • Q38.48 - gasolina regular
  • Q42.43 - diésel

Mientras tanto, para la modalidad de servicio completo se tiene registro de los siguientes valores:

  • Q40.57 - gasolina superior
  • Q39.55 - gasolina regular
  • Q43.49 - diésel

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