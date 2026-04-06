Diésel y gasolina: Alza en precios persiste en abril

El alza en los precios de los combustibles continúa reflejándose, luego de varias semanas consecutivas de impacto en la economía nacional. Este lunes, 6 de abril, varias estaciones de servicio del área metropolitana reflejan precios que se acercan a los Q40 para las gasolinas y superan los Q43 para el galón de diésel.
De acuerdo con el monitoreo más reciente publicado por el Ministerio de Energía y Minas, el precio de referencia en la modalidad autoservicio por galón se ubica de la siguiente manera:
- Q39.48 - gasolina superior
- Q38.48 - gasolina regular
- Q42.43 - diésel
Mientras tanto, para la modalidad de servicio completo se tiene registro de los siguientes valores:
- Q40.57 - gasolina superior
- Q39.55 - gasolina regular
- Q43.49 - diésel