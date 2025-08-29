Famoso TikToker hallado sin vida tras maratón de Bonnie Blue

Más de 1000 hombres hicieron fila en una mansión londinense durante unos segundos con Bonnie Blue , quien luego usó los videos para contenido en OnlyFans, entre ellos el tiktoker Ali Kingston.
El tiktoker fue encontrado muerto cerca de su casa en el sur de Londres, así lo revelaron medios internancionales.
Ali Walker, conocido en línea como Ali Kingston University, murió el 11 de agosto después de ser encontrado en el estanque Three Kings en Mitcham, a poca distancia de su casa.
El deceso dejó impactados a sus seguidores y amigos en la comunidad de creadores digitales, quienes manifestaron su pesar en redes sociales
El hallazgo fue realizado por un transeunte en horas de la mañana, lo que derivó en el despliegue inmediato de los servicios de emergencia.
"La policía recibió una llamada a las 9:45 a. m. del lunes 11 de agosto al Three Kings Pond, Mitcham, con la alerta de haber visto a un hombre en el agua. Los oficiales acudieron junto con el Servicio de Ambulancias de Londres y el Cuerpo de Bomberos de Londres. Lamentablemente, un hombre de unos 40 años fue declarado muerto en el lugar", dijo un portavoz de la Policía Metropolitana.
El hombre de 43 años se hizo famoso después de publicar un video en las redes sociales pidiendo acceso al controvertido truco de la estrella porno Bonnie en el que tuvo relaciones sexuales con más de 1.000 hombres en 12 horas.
La maratón
La figura de Bonnie Blue, de 25 años, cuyo nombre real es Tia Emma Billinger, ha generado una mezcla de fascinación, polémica y debate ético.
De origen británico y criada en Stapleford, Nottinghamshire, la modelo se desempeñaba como reclutadora laboral antes de mudarse a Australia en 2021.
Fue tras su divorcio que comenzó su incursión en el modelaje por cámara web, lo que la condujo directamente a OnlyFans, plataforma en la que empezó a publicar contenido en 2023. Su salto a la fama internacional se consolidó cuando protagonizó uno de los actos más controversiales jamás registrados en el sector.
Y es que Bonnie Blue mantuvo relaciones sexuales con más de 1.000 hombres en tan solo día. La hazaña, autoproclamada como un récord mundial, se convirtió en un fenómeno viral que atrajo la atención de medios globales y marcó un punto de inflexión en su carrera como creadora de contenido para adultos
Según medios internacionales, ella asegura estar generando actualmente "un millón de dólares al mes" y anticipa que "el próximo mes seguirá aumentando considerablemente".