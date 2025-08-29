 Famoso TikToker hallado sin vida tras maratón de Bonnie Blue
Farándula

Famoso Tiktoker, que participó en la maratón íntima de Bonnie Blue, fue hallado sin vida

El cuerpo de Ali Kingston, quien mantuvo relaciones con la modelo de OnlyFans, fue encontrado en un estanque. La investigación continúa.

Compartir:
Bonnie Blue, Instagram
Bonnie Blue / FOTO: Instagram

Más de 1000 hombres hicieron fila en una mansión londinense durante unos segundos con Bonnie Blue , quien luego usó los videos para contenido en OnlyFans, entre ellos el tiktoker Ali Kingston.

El tiktoker fue encontrado  muerto cerca de su casa en el sur de Londres, así lo revelaron medios internancionales.

Ali Walker, conocido en línea como Ali Kingston University, murió el 11 de agosto después de ser encontrado en el estanque Three Kings en Mitcham, a poca distancia de su casa.

El deceso dejó impactados a sus seguidores y amigos en la comunidad de creadores digitales, quienes manifestaron su pesar en redes sociales

El hallazgo fue realizado por un transeunte en horas de la mañana, lo que derivó en el despliegue inmediato de los servicios de emergencia.

"La policía recibió una llamada a las 9:45 a. m. del lunes 11 de agosto al Three Kings Pond, Mitcham, con la alerta de haber visto a un hombre en el agua. Los oficiales acudieron junto con el Servicio de Ambulancias de Londres y el Cuerpo de Bomberos de Londres. Lamentablemente, un hombre de unos 40 años fue declarado muerto en el lugar", dijo un portavoz de la Policía Metropolitana.

El hombre de 43 años se hizo famoso después de publicar un video en las redes sociales pidiendo acceso al controvertido truco de la estrella porno Bonnie en el que tuvo relaciones sexuales con más de 1.000 hombres en 12 horas.

Foto embed
Bonnie Blue Ali Kingston - Instagram

La maratón

La figura de Bonnie Blue, de 25 años, cuyo nombre real es Tia Emma Billinger, ha generado una mezcla de fascinación, polémica y debate ético.

De origen británico y criada en Stapleford, Nottinghamshire, la modelo se desempeñaba como reclutadora laboral antes de mudarse a Australia en 2021.   

Foto embed
Bonnie Blue - Bonnie Blue

Fue tras su divorcio que comenzó su incursión en el modelaje por cámara web, lo que la condujo directamente a OnlyFans, plataforma en la que empezó a publicar contenido en 2023. Su salto a la fama internacional se consolidó cuando protagonizó uno de los actos más controversiales jamás registrados en el sector.

Y es que Bonnie Blue mantuvo relaciones sexuales con más de 1.000 hombres en tan solo día. La hazaña, autoproclamada como un récord mundial, se convirtió en un fenómeno viral que atrajo la atención de medios globales y marcó un punto de inflexión en su carrera como creadora de contenido para adultos

Según medios internacionales, ella asegura estar generando actualmente "un millón de dólares al mes" y anticipa que "el próximo mes seguirá aumentando considerablemente".

En Portada

Arévalo firma iniciativa para crear la Secretaría de Integridad Pública de la Presidenciat
Nacionales

Arévalo firma iniciativa para crear la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia

03:13 PM, Ago 29
EE.UU. estaría preparando repatriar a cientos de niños guatemaltecos bajo su custodiat
Nacionales

EE.UU. estaría preparando repatriar a cientos de niños guatemaltecos bajo su custodia

03:55 PM, Ago 29
Copa Centroamericana: Xelajú conoce fechas y horarios para serie de cuartos de final t
Deportes

Copa Centroamericana: Xelajú conoce fechas y horarios para serie de cuartos de final

12:58 PM, Ago 29
Gobierno de Maduro lanza advertencia a EE. UU.: Seremos su calamidad; su pesadillat
Internacionales

Gobierno de Maduro lanza advertencia a EE. UU.: "Seremos su calamidad; su pesadilla"

03:19 PM, Ago 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadCopa CentroamericanaEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos