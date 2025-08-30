 Conmoción por asesinato de influencer y su familia
Hasta ahora, las autoridades no han definido una línea de investigación clara sobre los asesinatos.

Muere influencer y su familia. , Redes sociales
Muere influencer y su familia. / FOTO: Redes sociales

El asesinato de la influencer Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, y de su familia en Guadalajara, Jalisco, México, ha provocado gran consternación tanto en su comunidad cercana como en las plataformas digitales, donde su última publicación en TikTok se volvió viral tras conocerse la noticia.

Esmeralda, de 32 años, acumulaba más de 25 mil seguidores en TikTok. El jueves 7 de agosto compartió lo que sería su último video: una grabación de nueve segundos en la que aparecía conduciendo su Jeep Rubicon por una calle llena de charcos, acompañada de un fragmento de la canción Muchacho de Campo de Voz de Mando.

@esmeraldafg222

Desde Mi humilde ranchito 🤣 #vidaderancho #michoacan #bromanoes #jajaja #charcos #lluvia

♬ original sound - music_spot

En el clip escribió un mensaje con tono humorístico que hacía referencia a vivir en una colonia de terracería. El contenido alcanzó más de 800 mil reproducciones y, tras confirmarse su asesinato, los comentarios se multiplicaron con mensajes de tristeza e incredulidad.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que Esmeralda fue localizada sin vida junto a su esposo, Roberto Carlos Gil, de 36 años, y sus hijos, Gael, de 13, y Regina, de 7. Los cuerpos fueron encontrados el viernes 22 de agosto dentro de una camioneta en la colonia San Andrés de Guadalajara.

¿Qué se sabe del asesinato de Esmeralda FG y su familia?

De acuerdo con las primeras indagatorias, el vehículo de la familia estuvo en un taller mecánico de la zona antes del hallazgo. En un cateo al inmueble se detuvo a cuatro personas, quienes posteriormente quedaron en libertad al no encontrarse pruebas que los vincularan directamente con los crímenes. No obstante, tres de ellos fueron reportados como desaparecidos por sus familiares, quienes denunciaron que un grupo armado los habría privado de su libertad tras declarar ante las autoridades.

Hasta ahora, las autoridades no han definido una línea de investigación clara sobre los asesinatos. Se sabe que la familia Gil Ferrer, originaria de Michoacán, había llegado recientemente a Guadalajara. El esposo de la influencer se dedicaba a la compra-venta de vehículos y a la producción de jitomate.

El caso continúa abierto y bajo investigación, mientras en redes sociales persiste la conmoción por el trágico final de la creadora de contenido y su familia.

