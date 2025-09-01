Emiliano Aguilar responde a polémica burla familiar

Lo que comenzó como una aparente broma publicada desde la cuenta del pug familiar escaló a una fuerte confrontación: Emiliano Aguilar acusó a su familia Aguilar de "hipócritas" y dejó claro que no piensa quedarse callado frente a la controversia en redes sociales.
El origen de la polémica
La controversia estalló después de que la cuenta oficial de Instagram de "El Gordo" Aguilar, el pug de Pepe Aguilar, compartiera una imagen en la que se mostraba al perro frente al fondo que Emiliano suele utilizar en sus videos, acompañado del mensaje: "Les tengo una pregunta" junto con los hashtags #perolanetalaneta y #puro3.1416.
Muchos seguidores interpretaron la publicación como una burla directa hacia Emiliano, quien ha mostrado críticas públicas hacia su familia, lo que desató indignación en redes sociales.
La disculpa familiar
Pocas horas después, la familia se vio obligada a eliminar la publicación y a emitir un comunicado desde la misma cuenta del pug en tono apologético.
En el mensaje "en boca" de la mascota, se reconoció que la publicación fue de mal gusto, producto de un enojo, y no reflejaba los valores inculcados por Pepe Aguilar.
También se deslindaron parcialmente al aclarar que aunque la cuenta inicialmente la manejaba el cantante, ahora un equipo la administraba, lo que pudo generar el error.
La respuesta de Emiliano Aguilar
La disculpa no fue suficiente para Emiliano, quien reaccionó con contundencia. Publicó un fotomontaje donde superpuso el rostro del pug sobre los miembros de su familia paterna y acompañó la imagen con la frase:
"Un saludo a mis fans número uno. Qué bonita familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quien sea... neta ¿creen que me voy a quedar callado? Aquí los h... están bien puestos".
"¿Por qué borraron la foto del perro insultándome? Qué pinches pocos huevos... definitivamente somos de diferente madera", agregó.
La controversia resonó por tratarse de una familia icono del entretenimiento mexicano enfrentada públicamente a través de redes sociales. El conflicto no solo habla de una broma mal calculada, sino de tensiones profundas: Emiliano ha mantenido una relación distante con su padre, Pepe, y sus medios hermanos, además de expresar críticas abiertas sobre comentarios familiares previos.
