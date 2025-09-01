 El Conjuro 4 y los Estrenos de la cartelera
Estrenos de la semana: El Conjuro 4 lidera una cartelera que promete sorprender

Esta semana la pantalla grande se llena de estrenos que combinan misterio, emoción y fantasía.

La cartelera de esta semana trae una combinación irresistible de emociones para todos los gustos.  Desde el regreso de una de las sagas de terror más exitosas de los últimos años, pasando por un emotivo drama humano, hasta una joya de la animación japonesa.

Los estrenos de "El Conjuro 4", "La vida de Chuck" y "El Viaje de Chihiro, revive la magia" prometen atraer tanto a fanáticos del miedo como a los amantes de las historias profundas y los clásicos animados.

  • El Conjuro 4

El universo de terror creado por James Wan se expande con una nueva entrega que promete más escalofríos. El Conjuro 4 retoma la historia de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes esta vez enfrentan uno de los casos más oscuros y desafiantes de su carrera.

La cinta mezcla hechos basados en expedientes reales con la tensión sobrenatural que caracteriza a la franquicia.  Con una atmósfera cargada de suspenso, la película busca mantener a los espectadores al borde de la butaca, consolidando su lugar como uno de los títulos más esperados por los fanáticos del género.

  • La vida de Chuck

Basada en un relato de Stephen King, esta cinta propone un viaje emocional a través de los momentos más significativos de la vida de un hombre común llamado Chuck.  La historia se estructura en tres actos que van en reversa: desde sus últimos días hasta su infancia.

Con un enfoque sensible y reflexivo, "La vida de Chuck" explora cómo los pequeños instantes marcan una existencia entera. Protagonizada por un elenco de primer nivel, la película es una invitación a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el valor de cada momento.

Más estrenos que llegan a la cartelera

  • El Viaje de Chihiro

La aclamada obra maestra de Studio Ghibli regresa a la gran pantalla en una versión restaurada.

"El Viaje de Chihiro, revive la magia" ofrece al público la oportunidad de redescubrir la travesía de la joven Chihiro, quien ingresa en un mundo fantástico lleno de espíritus, brujas y desafíos que pondrán a prueba su valentía.

