Ninel Conde enfrenta multa por violar contrato

Cuatro palabras podrían costarle a Ninel Conde medio millón de pesos por violar contrato de LCDLF

La cantante y actriz mexicana Ninel Conde enfrenta una fuerte sanción económica tras revelar detalles de su salida del reality show.

Ninel Conde enfrenta un nuevo escándalo que podría impactar seriamente en su economía.  Todo comenzó después de que, tras su salida de La Casa de los Famosos México 3, pronunciara la frase "Me salí por contrato" en una transmisión en vivo.

Lo anterior se derivó en un reclamo legal por parte de la producción de famoso reality show. De acuerdo con información difundida, las empresas Endemol y TelevisaUnivision, responsables del programa, enviaron una carta a Conde en la que señalan que violó las cláusulas de confidencialidad incluidas en su contrato.

La instrucción fue clara: debía retractarse públicamente de sus declaraciones y ofrecer disculpas en los mismos espacios donde las emitió.  Sin embargo, incluso con esa medida, la actriz mexicana no se libraría de una multa económica.

El monto de la penalización podría alcanzar hasta 500 mil pesos, cifra que representa una fuerte sanción para la también conocida como "Bombón Asesino". Además, se reveló que sus pagos pendientes quedaron congelados hasta que cumpla con lo exigido por la producción, lo que añade presión a su situación actual.

Más de la polémica de Ninel Conde

La polémica se originó porque Ninel Conde dejó entrever que su salida del programa no fue resultado de la votación del público, sino parte de un acuerdo contractual.  Esta afirmación habría puesto en duda la autenticidad del formato, lo que molestó profundamente a los productores, quienes velan por la credibilidad del reality.

Fuentes cercanas aseguran que la intérprete se encuentra preocupada, pues no desea involucrarse en un proceso legal prolongado ni contratar abogados. Su intención, según trascendió, es que el problema se resuelva lo antes posible y que las productoras le permitan pasar la página.

Mientras tanto, La Casa de los Famosos México continúa con sus transmisiones y mantiene altos niveles de audiencia. Recientemente, la actriz Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de la temporada, hecho que demuestra que el reality sigue captando la atención del público a pesar de las polémicas externas.

