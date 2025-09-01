 Chloë Grace Moretz se Casa con una Famosa Modelo
Farándula

La actriz Chloë Grace Moretz se casa con famosa modelo

Luciendo un hermoso vestido de novia en color celeste, la ex de Brooklyn Beckham dijo "Sí, acepto" a Kate Harrison en una íntima ceremonia.

Chloë Grace Moretz, Instagram
Chloë Grace Moretz / FOTO: Instagram

Luego de casi siete años de relación cuidadosa y discreta, la actriz Chloë Grace Moretz y la modelo Kate Harrison sellaron su compromiso con una emotiva boda privada durante el fin de semana del Labor Day, según confirmaron fuentes como Vogue y People

Más que una boda, fue una celebración pensada para reflejar quiénes son como pareja. Actividades como pesca, paseos a caballo, partidas de póker (con una tapete personalizado realizado por Harrison) y hasta baile en línea marcaron el festejo.

El vestido nupcial de Chloë Grace Moretz rompió con lo convencional: lució una prenda azul claro de inspiración Old Hollywood, acompañada de guantes largos y velo.

Para la fiesta, apostó por un look blanco total con chaqueta, pantalón y sombrero vaquero. Harrison, por su parte, combinó un elegante vestido blanco de ceremonia con un conjunto moderno para la recepción.

Las creaciones fueron fruto de una colaboración directa con Louis Vuitton y el diseñador Nicolas Ghesquière. Cada estilo fue diseñado para reflejar la personalidad de cada una, respetando la tradición de no ver el vestido de la otra antes de la ceremonia para conservar el "first look".

Kate Harrison - Instagram

Una historia que comenzó en 2018

Chloë Grace Moretz y la modelo Kate Harrison se conocieron en 2018 en Malibu y mantuvieron una relación discreta desde entonces.

En abril de 2024, ambas fueron vistos con anillos en Disneyland, dando inicio a los rumores de compromiso, que finalmente se confirmaron el 1 de enero de 2025 con una emotiva publicación en redes.

La propuesta tuvo un significado especial, ya que ambas trabajaron con la joyera Elizabeth Potts para diseñar piezas únicas a partir de diamantes victorianos, convertidos en sortijas que aspiran a convertirse en reliquias familiares.

"Me emocionaba la idea de que fueran no solo nuestros anillos, sino futuros símbolos de herencia. Queríamos que reflejaran nuestra historia y nuestro futuro", explicó Moretz.

