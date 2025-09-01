Polémica por la drástica pérdida de peso de Katie Price

Katie Price sigue generando alarma entre sus millones de seguidores por su aspecto físico. Ante ello, la famosa respondió con firmeza a los cuestionamientos, afirmando que su cambio no es producto de medicamentos, sino parte de una recuperación tras lesiones e intentos de fertilización in vitro.
Katrina Amy Alexandra Alexis Price, conocida como Katie Price o "Jordan" en sus inicios, es una figura mediática británica nacida en Brighton en 1978.
Ganó notoriedad en los años noventa como modelo de glamour en la página 3 del tabloide The Sun. Además del modelaje, ha sido protagonista de diversos realities como "I’m a Celebrity...", "Celebrity Big Brother" —ganadora de su edición— y sus propios programas como "Katie Price: My Crazy Life".
La pérdida de peso y la preocupación pública
En recientes publicaciones, Katie ha mostrado un físico visiblemente más delgado, lo que ha despertado preocupación en redes sociales y medios británicos.
Usuarios comentaron sobre su apariencia delgada, especialmente en una oferta promocional para una marca de ropa, expresando temores por su salud.
Algunos medios especularon que podría haber usado drogas como Ozempic para adelgazar rápidamente. No obstante, Katie lo negó categóricamente y afirmó que ha regresado a su peso natural tras una etapa de ganancia provocada por lesiones físicas y las pruebas de IVF.
Sus explicaciones personales
Price comentó que su sobrepeso se debía a un largo periodo de inmovilización después de romperse los pies y quedarse en silla de ruedas durante casi un año, así como los efectos secundarios de tratamientos de fertilidad.
Aseguró que, tras retomar la actividad física (incluido el equitación) y una dieta saludable, su cuerpo comenzó a retornar a su estado anterior.
Rebatiendo el rumor sobre medicamentos, insistió: "No necesito Ozempic. Nunca lo he usado. Siempre he sido delgada".
Katie ya había estado en el ojo público por una publicación promocional para The Skinny Food Co en su Instagram, donde mostraba que su consumo diario llegó a solo 755 calorías. La autoridad publicitaria del Reino Unido (ASA) la sancionó por promover una dieta "irresponsable" sin advertir sobre riesgos o consultar con un profesional médico.
Una fuente del medio Closer reveló que su familia y allegados están genuinamente preocupados por la rapidez del cambio físico y su apariencia cadavérica. Aunque Katie asegura que ha sido natural y saludable, algunos notan signos como piel flácida y semblante demacrado.
Carrera y vida personal en paralelo
Esta controversia llega en medio de un resurgimiento musical: sus viejos temas como I Got U han escalado en las listas del iTunes Dance Chart, lo que ha revitalizado su presencia mediática. Paralelamente, enfrenta dificultades financieras, múltiples procesos de bancarrota, disputas legales con sus ex-maridos y complicaciones familiares.
Katie Price vuelve a ser centro de atención por su aspecto físico tras una transformación abrupta. Aunque ella defiende que se trata de un retorno saludable tras etapas difíciles, muchos aún cuestionan si es sostenible o riesgoso. Su largo historial de cirugías, revelaciones sobre dietas extremas y las sanciones publicitarias previas solo alimentan la incertidumbre.
