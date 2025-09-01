 Valentina Gilabert revela impactante foto de su agresión
Valentina Gilabert comparte fuerte imagen de su agresión cuando iba en la ambulancia

La joven modelo reveló una explícita fotografía de su cuerpo herido mientras la llevaban al hospital, luego de ser apuñalada por Marianne Gonzaga.

Valentina Gilabert, Instagram
Valentina Gilabert / FOTO: Instagram

A casi 7 meses de una tragedia que marcó su vida, Valentina Gilabert compartió por primera vez una impactante imagen luego de ser atacada por Marianne Gonzaga.

La joven modelo subió a sus historias una explícita fotografía de ella siendo trasladada al hospital en una camilla.

En la fotografía compartida por Valentina Gilabert se le puede ver llena de sangre tras haber sido apuñada en más de 10 ocasiones, además de un mensaje actualizando a sus seguidores sobre su caso.

Un detalles que ha dejado a muchos con con la boca abierta es que en la imagen se aprecia la blusa que lleva puesta, la cual está completamente llena de sangre e incluso la hace ver de un color oscuro, cuando en realidad era blanca.

Valentina Gilabert - Instagram

En un mensaje agregado en la fotografía, Valentina Gilabert anunció que ya se resolvió el primer juicio de una de las tres personas que participaron en su ataque.

"Ya resolvimos el primer juicio de una de las tres personas que me atacaron. Mañana comienza el juicio de la otra menor acusada de cómplice, deséenme suerte, muchas gracias", se lee en el mensaje.

¿Qué sucedió?

Durante una entrevista, Valentina Gilabert, de 18 años de edad, fue muy explícita al narrar qué fue lo que pasó el día de Marianne, de 17 años, la apuñaló en varias partes del cuerpo, supuestamente, en complicidad con la persona que la invitó a beber al departamento.

La modelo fue atacada por la influencer mexicana y entre 13 y 14 heridas con un cuchillo en manos, tórax y rostro, lo que le provocó un estado grave de salud.

Valetina Gilabert reveló que cuando fue trasladada en ambulancia, ella se sintió como en "un sueño", pues sentía como se iba desvaneciendo su vida.

"En la ambulancia le dije a los paramédicos que no sentía mi cuerpo, sentía que me estaba muriendo, no podía hablar, ni respirar, tenía tres fugas en mis vías respiratorias, una en la tráquea y dos en los pulmones.

Valentina Gilabert tuvo que pasar cinco días en coma, siete días en terapia intensiva, otros siete en terapia intermedia".

"Me reconstruyeron la mano, tuve drenajes en los pulmones, y en el corazón, ha sido muy complicado, hasta la fecha sigo teniendo secuelas, no recuperaré al 100% mis pulmones, me canso al caminar", afirmó.

