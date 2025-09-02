 Mijares: Cómo perdió 50 libras en 2 meses y su transformación
Farándula

Mijares perdió 50 libras en dos meses y así luce

El famoso cantante mexicano dejó con la boca abierta a sus miles de fans con su nuevo aspecto, y según se reveló estuvo hospitalizado.

Mijares, Instagram
Mijares / FOTO: Instagram

Una reciente aparición de Manuel Mijares ha dado de qué hablar en redes sociales luego de que presumiera una radical transformación física donde se hace evidente su drástica perdida de peso y aseguran "luce mejor que nunca".

Con más de 40 años de trayectoria, Mijares ha sido una figura constante en la música latina, consolidado con éxitos como ‘Para Amarnos Más’, ‘Bella’, ‘No Hace Falta’ y ‘Baño de Mujeres’.

Sin embargo, su nueva imagen parece haberle dado un impulso adicional a su carrera, atrayendo incluso a nuevas generaciones que se interesan por su trabajo.

Mijares - Instagram

Una fuente cercana aseguró que Mijares se siente feliz con su nueva imagen. "Siempre había batallado con el peso porque le encanta comer. Aunque no le importaba tener unos kilitos de más".

El cantante mexicano ha causado revuelo entre sus fans y medios de comunicación tras reaparecer en público con una figura visiblemente más delgada y un aspecto rejuvenecido.

Mijares ahora - Instagram

Mijares lució un look moderno, total white y un semblante más fresco compuesto por jeans blancos, blazer y tenis, que aderezó con una boina, lo que rápidamente generó comentarios positivos en redes sociales.

La misma fuente reveló que el intérprete perdió 20 kilos en solo 2 meses y medio, gracias al apoyo de un doctor que le puso una dieta muy estricta. 

¿Cómo lo logró?

El proceso de adelgazamiento tiene que ver con la cetosis. De acuerdo con la página médica Heathline, una dieta cetogénica (o keto) es un plan de alimentación bajo en carbohidratos y rico en grasas, con el que se puede bajar rápidamente.

Una persona que trabaja con Mijares reveló que su decisión de bajar de peso viene de una situación muy delicada:

"El año pasado tuvo una serie de presentaciones y en una de ellas tuvo que salir corriendo al hospital porque sentía un dolor muy agudo en el pecho. Realmente fue muy angustiante para todos los que estábamos ahí. Temimos lo peor".

Su ingreso de emergencia al hospital trajo consigo un diagnóstico muy contundente de los médicos.

"Le dijeron que estuvo a punto de que le diera un infarto, que afortunadamente la había librado, y que qué bueno que había decidido ir y no esperarse, porque quién sabe qué habría ocurrido de no haber tomado esa decisión a tiempo".

En redes sociales, muchos lo describieron como "irreconocible" "más guapo que nunca", destacando su esfuerzo y disciplina.

"Mijares con lo delgado que está se mueve como un adolescente bien por él", "Está muy delgado", "Aparte de buen cantante Mijares, ahora delgado, se ve muy bien", escribieron los internautas al cantante.

