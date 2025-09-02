 Fallece Graham Greene, estrella de 'Danza con lobos'
Muere Graham Greene, actor de "Danza con lobos" y "Crepúsculo"

Medios internacionales han confirmado la muerte de Graham Greene, el emblemático actor de "Danza con lobos", "Crepúsculo" y prestigiosas series de televisión.

Graham Greene nació el 22 de junio de 1952 en la Reserva Six Nations, en Ontario, y pertenecía a la Nación Oneida. Su carrera artística comenzó inesperadamente, tras desempeñarse en oficios diversos como carpintero, soldador y técnico de audio, descubrió el mundo de la actuación en teatro durante la década de 1970.

Su debut en pantalla se produjo en 1979 con la serie canadiense The Great Detective, y pocos años después irrumpió en el cine con Running Brave (1983).

El gran salto a la fama le llegó en 1990, interpretando a Lakota Kicking Bird en Dances With Wolves (Danza con lobos), dirigida por Kevin Costner. Por este papel fue nominado al Óscar como Mejor Actor de Reparto, en una película que obtendría siete estatuillas, incluyendo Mejor Película.

A lo largo de más de cuatro décadas, desarrolló una carrera prolífica en cine, televisión y teatro. Entre sus papeles más destacados figuran los de Thunderheart (1992), Maverick (1994), Die Hard With a Vengeance (1995), The Green Mile (1999), así como en The Twilight Saga.

También fue figura recurrente en series como Northern Exposure, Longmire, Reservation Dogs, The Last of Us, Goliath y Tulsa King.

Múltiples reconocimientos 

Graham Greene fue un referente para la representación de los pueblos indígenas en el cine, abriendo puertas y visibilizando sus historias con autenticidad y dignidad. Recibió múltiples reconocimientos: un Grammy por Listen to the Storyteller (2000), premios Gemini, Canadian Screen Awards, un Dora Mavor Moore Award, y en 2025 fue galardonado con el prestigioso Governor General’s Performing Arts Award.

Su vida personal reflejaba su compromiso con su herencia. Residente cerca de Toronto con su esposa, Hilary Blackmore, con quien estuvo casado por más de 35 años, compartía una vida sencilla rodeado de aficiones como la escritura, la construcción de botes y el golf. Le sobreviven su esposa, su hija Lilly Lazare-Greene y su nieto Tarlo.

En sus últimos trabajos se encontraba el thriller Ice Fall, que aún no se ha estrenado, posicionado como su legado cinematográfico final.

Su fallecimiento

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento pacífico del legendario y galardonado actor canadiense Graham Greene", declaró su agente Gerry Jordan a la cadena CBC News. Según informaron, murió de causas naturales luego de haber luchado años contra una larga enfermedad, la cual no fue especificada.

Con la partida de Graham Greene, el mundo del cine y la televisión pierde a uno de sus actores más íntegros y significativos, que supo dar voz y representación a tantas historias olvidadas.

