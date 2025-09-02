 Las Siamesas Abby y Brittany Hensel con un Bebé
Farándula

¿Son mamás? Siamesas Abby y Brittany Hensel son vistas con un bebé

Abby y Brittany Hensel llevan una vida profesional y privada en New Brighton, Minnesota. Ambas son profesoras de quinto grado en una escuela local.

Compartir:
Abby y Brittany Hensel, Redes sociales
Abby y Brittany Hensel / FOTO: Redes sociales

Las gemelas siamesas Abby y Brittany Hensel, famosas por compartir un mismo cuerpo desde el nacimiento, fueron vistas recientemente en Minnesota mientras cargaban el asiento de un bebé hacia su Tesla, lo que reavivó las especulaciones sobre si ya son madres por primera vez.

En una de las apariciones, las hermanas llevaron el coche del bebé al interior de la escuela donde enseñan, lo que sugiere que podrían haberlo presentado a sus colegas.

Fama desde pequeñas

Abby y Brittany fueron protagonistas a muy temprana edad: su singular situación las llevó a aparecer en el programa de Oprah Winfrey en 1996 y, posteriormente, en un reality show propio en TLC en 2012.

Nacidas el 7 de marzo de 1990 en Minnesota, son gemelas siamesas dicefálicas (dos cabezas, un solo cuerpo) y se consideran unas de las pocas con esta condición que han vivido hasta la adultez.

Cada una controla un lado del cuerpo —Abby el derecho y Brittany el izquierdo—, y poseen órganos vitales duplicados en la parte superior del cuerpo, como corazón, pulmones y estómago, mientras que comparten órganos debajo del ombligo.

Desde niñas, aprendieron a caminar, correr, jugar deportes, manejarse como conductoras y realizar tareas cotidianas con coordinación y armonía. A los pocos días de nacer, sus padres rechazaron cualquier intento de separación quirúrgica debido al altísimo riesgo de muerte para una o ambas hermanas y porque, incluso si sobreviviera una, su calidad de vida sería menor que viviendo juntas.

Hoy, ya adultas, Abby y Brittany llevan una vida profesional y privada en New Brighton, Minnesota. Ambas son profesoras de quinto grado en una escuela local, tras graduarse de Bethel University, y viven con normalidad y discreción.

En 2021, Abby contrajo matrimonio con Josh Bowling, veterano del Ejército de EE.UU., y se convirtió también en madrastra de su hija, Isabella. La noticia de su boda se hizo pública en 2024, después de haber pasado años en relativo anonimato.

¿Tienen un bebé?

Ahora, las fotos con un bebé han generado amplio interés mediático y preguntas: ¿será ese su hijo o simplemente un bebé que estaban cuidando? Hasta el momento, Abby, Brittany y Josh no han emitido comentarios oficiales.

Meses atrás existían rumores sobre un embarazo, sin embargo, nadie confirmó el hecho.

@5newsusa

Abby & Brittany Hensel Spotted with Newborn, No Confirmation on Parenthood #AbbyAndBrittany #HenselTwins #ConjoinedTwins #Minnesota #USNews #RealityTVStars #TeacherLife #FamilyNews #MysteryBaby #BreakingNews #SocialMediaBuzz #UniqueParenthood

♬ original sound - 5 News - 5 News

Mira también: 

@emisorasunidas897

Intensa pelea entre automovilistas en la Petapa. ¿qué opinas de este tipo de reacciones en el tráfico? . . #viral #SeguridadVial

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Caso Melisa Palacios: Defensa recusa a jueza de Mayor Riesgo Ct
Nacionales

Caso Melisa Palacios: Defensa recusa a jueza de Mayor Riesgo "C"

11:17 AM, Sep 02
El historial entre las selecciones de Guatemala y El Salvadort
Deportes

El historial entre las selecciones de Guatemala y El Salvador

11:30 AM, Sep 02
Supuesta desaparición de bebé: Alerta Alba Keneth y cambio de fiscalíat
Nacionales

Supuesta desaparición de bebé: Alerta Alba Keneth y cambio de fiscalía

10:19 AM, Sep 02
Video captado en zona 1 evidencia el momento en que hombre agrede a agentes de la PNC que intentaban someterlot
Nacionales

Video captado en zona 1 evidencia el momento en que hombre agrede a agentes de la PNC que intentaban someterlo

08:42 AM, Sep 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa CentroamericanaSeguridadSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos