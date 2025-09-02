Las Siamesas Abby y Brittany Hensel con un Bebé

Las gemelas siamesas Abby y Brittany Hensel, famosas por compartir un mismo cuerpo desde el nacimiento, fueron vistas recientemente en Minnesota mientras cargaban el asiento de un bebé hacia su Tesla, lo que reavivó las especulaciones sobre si ya son madres por primera vez.
En una de las apariciones, las hermanas llevaron el coche del bebé al interior de la escuela donde enseñan, lo que sugiere que podrían haberlo presentado a sus colegas.
Fama desde pequeñas
Abby y Brittany fueron protagonistas a muy temprana edad: su singular situación las llevó a aparecer en el programa de Oprah Winfrey en 1996 y, posteriormente, en un reality show propio en TLC en 2012.
Nacidas el 7 de marzo de 1990 en Minnesota, son gemelas siamesas dicefálicas (dos cabezas, un solo cuerpo) y se consideran unas de las pocas con esta condición que han vivido hasta la adultez.
Cada una controla un lado del cuerpo —Abby el derecho y Brittany el izquierdo—, y poseen órganos vitales duplicados en la parte superior del cuerpo, como corazón, pulmones y estómago, mientras que comparten órganos debajo del ombligo.
Desde niñas, aprendieron a caminar, correr, jugar deportes, manejarse como conductoras y realizar tareas cotidianas con coordinación y armonía. A los pocos días de nacer, sus padres rechazaron cualquier intento de separación quirúrgica debido al altísimo riesgo de muerte para una o ambas hermanas y porque, incluso si sobreviviera una, su calidad de vida sería menor que viviendo juntas.
Hoy, ya adultas, Abby y Brittany llevan una vida profesional y privada en New Brighton, Minnesota. Ambas son profesoras de quinto grado en una escuela local, tras graduarse de Bethel University, y viven con normalidad y discreción.
En 2021, Abby contrajo matrimonio con Josh Bowling, veterano del Ejército de EE.UU., y se convirtió también en madrastra de su hija, Isabella. La noticia de su boda se hizo pública en 2024, después de haber pasado años en relativo anonimato.
¿Tienen un bebé?
Ahora, las fotos con un bebé han generado amplio interés mediático y preguntas: ¿será ese su hijo o simplemente un bebé que estaban cuidando? Hasta el momento, Abby, Brittany y Josh no han emitido comentarios oficiales.
Meses atrás existían rumores sobre un embarazo, sin embargo, nadie confirmó el hecho.
@5newsusa
Abby & Brittany Hensel Spotted with Newborn, No Confirmation on Parenthood #AbbyAndBrittany #HenselTwins #ConjoinedTwins #Minnesota #USNews #RealityTVStars #TeacherLife #FamilyNews #MysteryBaby #BreakingNews #SocialMediaBuzz #UniqueParenthood♬ original sound - 5 News - 5 News
