Pixar confirma Toy Story 5, Coco 2 y Los Increíbles 3

Pixar Animation Studios reveló el calendario de lanzamientos de sus próximas grandes producciones, despertando el entusiasmo tanto de fanáticos como de críticos.
Durante el evento D23 Expo y otras presentaciones oficiales, el estudio confirmó los estrenos de tres secuelas muy esperadas.
Toy Story 5
La amada saga de los juguetes regresa en Toy Story 5, cuya fecha de estreno fue anunciada como el 19 de junio de 2026.
Andrew Stanton vuelve como director, con McKenna Harris como codirectora. El elenco original, incluyendo a Tom Hanks (Woody) y Tim Allen (Buzz Lightyear), regresa para prestar su voz, junto a nuevos talentos como Conan O’Brien interpretando al enigmático "Smarty Pants".
La trama se adentrará en el choque entre los juguetes clásicos y la tecnología moderna, introduciendo al villano "LilyPad", una tableta que amenaza con dejar obsoletos a los juguetes tradicionales.
Los Increíbles 3
La familia Parr volverá a la acción en Los Increíbles 3, cuya fecha exacta aún no ha sido confirmada, pero se espera su estreno en 2028.
El guionista y productor Brad Bird desarrollará el guion y retomará su rol como productor ejecutivo, mientras que el cargo de dirección estará en manos de Peter Sohn.
Coco 2
La esperada continuación de Coco ya está en marcha, con los directores Lee Unkrich y Adrian Molina nuevamente al frente.
Si bien no hay fecha oficial definitiva, hay menciones que sitúan su estreno alrededor de 2028, particularmente el 22 de noviembre, coincidiendo con el Día de Muertos. Otras fuentes más conservadoras ubican su lanzamiento en 2029.
Otros proyectos confirmados
Hoppers: estreno el 6 de marzo de 2026, una comedia ecológica protagonizada por una estudiante que transfiere su mente a un castor robótico.
Gatto: película original prevista para el 18 de junio de 2027, sobre un gato enredado con la mafia felina en la mágica ciudad de Venecia.
Con estos anuncios, Pixar demuestra su estrategia clara: revitalizar sus franquicias más queridas (Toy Story, Los Increíbles y Coco) mientras sigue apostando por películas originales como Hoppers y Gatto.
