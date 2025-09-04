Jacob Elordi y Margot Robbie: Escenas Candentes en Cumbres Borrosas

La película "Cumbres Borrascosas" ha sido llevada a la pantalla (grande y pequeña) en numerosas ocasiones, pero Emerald Fennell parece haber encontrado una nueva manera de adaptar la novela con mucho erotismo, escenas protagonizadas por Jacob Elordi y Margot Robbie.
Warner Bros. recientemente estrenó el primer avance de la cinta y muestra algunas escenas sexualmente cargadas entre Margot Robbie y Jacob Elordi.
"Te seguiría como un perro hasta el fin del mundo", le dice él a ella en una colección de imágenes de alto voltaje que vuelven a poner de manifiesto el enfoque esteticista de Fennell
Según informó el propio estudio, la nueva versión del clásico de Emily Brontë llegará a los cines de todo el mundo el 13 de febrero de 2026.
Margot Robbie interpreta a Cathy y Jacob Elordi será Heathcliff, dos figuras condenadas a vivir su vínculo entre el deseo y la tragedia.
A su lado, completan el reparto del filme Hong Chau como Nelly Dean, Alison Oliver como Isabella Linton y Shazad Latif como Edgar Linton. La producción también incorpora en el elenco a Owen Cooper, Charlotte Mellington y Vy Nguyen.
En la punta del éxito
Jacob Elordi dice que su versión de Frankenstein es "más yo de lo que soy".
El actor de 28 años protagoniza al legendario monstruo en el nuevo proyecto de Guillermo del Toro y ha explicado que canalizó toda su existencia en el papel de terror.
En una rueda de prensa de la cinta en el Festival de Cine de Venecia Jacob Elordi afirmó: "Siempre esperé que la película se hiciera en las condiciones adecuadas, tanto creativamente en términos de lograr el alcance que necesitaba para hacerla diferente, como para hacerla a una escala que permitiera reconstruir el mundo entero".
Sobre su profunda conexión personal con su personaje, indicó: "Era un recipiente en el que podía depositar todo mi ser. Desde que nací hasta que estoy aquí con ustedes hoy, todo está en ese personaje. Y en muchos sentidos, la criatura que aparece en pantalla en esta película es mi forma más pura. Es más yo que yo mismo".
El actor pasaba hasta 10 horas al día en la silla de maquillaje preparándose para interpretar a la criatura.
La cinta recibió una ovación de 14 minutos tras su proyección en Venecia. Un gesto que emocionó hasta las lágrimas, como vemos en las imágenes.
El director se mostró muy emocionado durante los aplausos, al igual que Jacob Elordi, que acabó entre lágrimas.