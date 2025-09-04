Merlina 2: Final Explicado

La segunda temporada de Merlina en Netflix llegó a su cierre con una parte final cargada de emociones, giros inesperados y revelaciones que marcan un nuevo rumbo. El desenlace dejó a los seguidores con varias incógnitas y con la confirmación de que una tercera entrega está en camino.
Uno de los mayores giros de esta parte fue la revelación de Isaac Night, personaje interpretado por Owen Painter, quien inicialmente se presentó como el zombi conocido como Slurp. Su pasado lo conecta de forma directa con los Addams: en su juventud fue mejor amigo de Gómez Addams en Nevermore y construyó una máquina con la que intentó salvar a su hermana Francoise, quien sufría por ser una Hyde.
Sin embargo, el experimento terminó mal y, tras una intervención de Morticia, Isaac perdió la vida. Su mano cortada terminó convertida en Dedos (Thing), el inseparable miembro de la familia. Décadas después, Isaac regresó gracias a los poderes de Pugsley, con el objetivo de culminar su fallido experimento y vengarse de los Addams.
El antagonista llegó incluso a enterrar viva a Merlina, obligándola a enfrentarse a un desafío extremo. En paralelo, la trama presentó uno de los momentos más emotivos con Enid Sinclair, quien asumió plenamente su condición de loba alfa.
¿Qué pasará con Merlina?
Para rescatar a su mejor amiga, se transformó en lobo, a pesar de que esto implicaba un sacrificio irreversible y una vida en soledad. Tras el rescate, Enid desapareció rumbo al norte, mientras Merlina inició un viaje a Canadá junto a Tío Fester en busca de su amiga.
La tensión también alcanzó a Tyler y Francoise. La madre, en su intento por protegerlo, terminó perdiendo la vida en una batalla Hyde.
Posteriormente, Tyler aceptó la invitación de Isadora Capri para unirse a una comunidad secreta de Hydes, abriendo una nueva línea argumental para la próxima temporada. El clímax llegó en la Iago Tower, donde Dedos recobró la conciencia y logró arrancar el corazón mecánico que mantenía con vida a Isaac, poniendo fin a su amenaza.