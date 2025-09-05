 Destitución de Déborah Djema: Miss Universe Congo 2025
Farándula

Destituyen a Déborah Djema, Miss Universe Congo 2025

A unas semanas de haber sido coronada, se dio a conocer que la modelo ya no representará a su país en el certamen que se realizará en Tailandia.

Déborah Djema, Instagram
Déborah Djema / FOTO: Instagram

Déborah Djema, quien fue coronada Miss Universe RDC 2025 el pasado 22 de agosto, fue destituida menos de dos semanas después por el comité organizador del concurso.

La joven de 26 años ha denunciado haber sido "despojada injustamente" de su título, provocando una controversia mediática y legal en la República Democrática del Congo.

A través de un comunicado, este martes 2 de septiembre explicaron:

"La Organización Miss Universe RD Congo anuncia oficialmente que, con efecto inmediato, la Sra. Déborah Djema, Miss Universe RD Congo 2025, ha sido destituida de su cargo como Miss Universo RD Congo 2025. Ya no está autorizada a ostentar ni reivindicar ningún estatus, derecho o afiliación relacionados con dicho título, en ninguna forma ni capacidad".

El comité organizador comunicó oficialmente la destitución, argumentando que Déborah Djema se negó a firmar el contrato obligatorio impuesto por la organización de Miss Universe.

Según esta versión, el documento no admitía modificaciones y debía ser firmado para validar legalmente su representación a nivel internacional. 

Denuncia abuso y exige transparencia

Por su parte, Déborah Djema calificó el contrato como un instrumento de "sobreexplotación", afirmando que implicaba condiciones asfixiantes —estimó un margen de explotación entre el 70 % y 80 %.

Foto embed
Déborah Djema - Instagram

Rechazó públicamente la medida como una "injusticia flagrante", señalando que su título fue otorgado por la voluntad popular y validado en una ceremonia oficial. Según ella, solo un fallo judicial o un nuevo voto popular podrían revocar esa elección. 

Además, anunció que su abogado, Me Richard Mpinda, podría hacer público el contrato en los próximos días para que la opinión pública conozca sus términos reales.

  • Se le ordenó eliminar de sus redes sociales cualquier contenido relacionado con el título, bajo amenaza de acciones legales si incumplía en un plazo máximo de 48 horas. 
  • Tras su destitución, el comité nombró como reemplazo a Dorcas Dienda, quien será la nueva representante de la RDC en la edición internacional del certamen. 

"Ante esta situación, el comité ha decidido nominar a la Sra. Dorcas Dienda Kasinde @dorcas_dienda como Miss Universo RDC 2025. Ya se ha distinguido por su experiencia en un concurso nacional, donde dejó una huella imborrable, así como en un concurso internacional, donde ganó la corona en 2019. Por lo tanto, representa un recurso fundamental para representar dignamente a nuestro país".

