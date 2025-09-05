Estado de México recolecta firmas contra Nodal

En medio de la organización de las festividades por la Independencia de México, un colectivo feminista de Michoacán ha levantado la voz para exigir la cancelación del concierto de Christian Nodal, programado en la ciudad de Morelia.
El cantante de música regional mexicana fue anunciado como parte del elenco artístico que engalanará la noche del Grito de Independencia, pero su presentación ha generado inconformidad en distintos sectores.
De acuerdo con el posicionamiento del grupo feminista, la invitación a Nodal resulta contradictoria con los discursos oficiales de respeto e igualdad hacia las mujeres, ya que, según señalaron, el intérprete ha sido señalado en distintas ocasiones por expresiones y conductas que consideran machistas.
Por esta razón, pidieron al gobierno estatal replantear la decisión y optar por un espectáculo que no envíe un mensaje de incongruencia en un evento de carácter cívico.
La exigencia fue hecha pública a través de un comunicado, en el que se cuestiona también el presupuesto destinado a la contratación del artista, al asegurar que los recursos podrían dirigirse a proyectos en beneficio de la ciudadanía.
"No estamos en contra de la música ni de la cultura popular, pero sí de que se invierta dinero público en figuras que reproducen estereotipos y mensajes dañinos hacia las mujeres", señaló el colectivo.
"El testimonio reciente de ella evidencia cómo incluso con poder económico y mediático, los hombres ejercen control y violencia contra las mujeres y sus hijas. Resulta inaceptable que, en un contexto donde Michoacán ocupa los primeros lugares en violencia en contra de las mujeres y en incumplimiento de pensión alimenticia, el propio gobierno destine recursos públicos para ensalzar a un hombre denunciado por ejercer violencia contra una mujer y su hija", agregaron.
"Colocar en ese escenario a un hombre señalado por violencia contra su hija y su expareja es una traición a su legado y un mensaje devastador: que la violencia machista puede ser minimizada y celebrada en los espacios públicos más emblemáticos", añadieron.
En la plataforma Change.org ciudadanos lanzaron la petición para la cancelación del concierto del sonorense Nodal, la cual hasta ahora suma más de 9 mil firmas.
¿Se presentará?
Christian Nodal, uno de los cantantes más exitosos de la actualidad en el género regional, ha sido tendencia en los últimos meses tanto por su carrera artística como por su vida personal.
Su inclusión en las celebraciones de Morelia pretendía atraer a miles de asistentes, sin embargo, la polémica ha puesto en entredicho el evento y ahora la decisión final recae en las autoridades locales, que aún no han emitido un posicionamiento oficial al respecto.
Mientras tanto, la controversia continúa creciendo en redes sociales, donde usuarios se encuentran divididos entre quienes apoyan la postura del colectivo y quienes defienden la participación del artista como parte de la programación cultural de las fiestas patrias.
Lo cierto es que el concierto de Christian Nodal en Morelia, previsto para la noche del 15 de septiembre, se ha convertido ya en un tema de debate público que trasciende lo musical y se adentra en la arena social y política. Por el momento las autoridades no han comentado al respecto.
