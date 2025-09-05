 Agresión a la cantante Mohny Kallhas en plena calle
Farándula

La cantante Mohny Kallhas fue agredida en plena calle por una extranjera

La cantante tapatía fue agredida mientras interpretaba música regional mexicana en el Centro Histórico de Guadalajara. Una mujer intentó callarla, le arrebató el micrófono y la golpeó.

Compartir:
Mohny Kallhas, Instagram
Mohny Kallhas / FOTO: Instagram

Mohny Kallhas, conocida por sus presentaciones en la calle, reveló haber sido agredida mientras cantaba en el Centro Histórico de Guadalajara.   

Una mujer extranjera intentó callarla, le arrebató el micrófono y la golpeó, hecho que quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales.

Mohny Kallhas contó que primero recibió amenazas y, pese a pedirle que se detuviera porque está en suelo mexicano , la mujer le arrebató el micrófono y después vinieron los golpes.

Lejos de responder con violencia, la cantante mantuvo la calma. "Stop, you are in Mexico, respect", le dijo en inglés, exigiendo respeto y recordándole el país en el que se encontraba.

Luego, pidió apoyo a su audiencia y a los presentes en la zona: "Alguien llame a la policía porque hasta eso... quieren gentrificar y pegarnos".  

Una denuncia pública a través de TikTok ha encendido el debate sobre el respeto a las expresiones culturales en espacios público.

Foto embed
agresión Mohny Kallhas - Instagram

¿Quién es ella?

Mohny Kallhas es una cantante mexicana independiente que ha ganado visibilidad en redes sociales por su interpretación de música regional y su compromiso con la difusión de la cultura mexicana.

Ella vive en Guadalajara, Jalisco, y suele presentarse en espacios públicos como mercados o plazas, donde conecta con el público a través de su voz, su presencia escénica y transmisiones en vivo en TikTok en su canal "@mkurbana".

Aunque su carrera artística se desarrolla principalmente en el ámbito callejero y digital, su talento y carisma han logrado captar la atención de miles de personas.

En sus presentaciones, Mohny Kallhas promueve el amor por las raíces mexicanas, interpretando canciones del repertorio tradicional, ranchero y popular, todo mientras celebra fechas patrias, tradiciones y la vida cotidiana del país.

A través de sus transmisiones en vivo, ha logrado formar una comunidad digital que la respalda y la admira por su autenticidad.

@mkurbana

Que busca Mohny Kallhas? Porque hace conciertos en calle? #tiktokcantante #artistacallejero #cantandoenlacalle #cantantetiktok #flans #lasmilyunanoches #tiktoklive #livehighlights

♬ sonido original - 💎 Mohny Kallhas

En Portada

Accidente en el Periférico: Vehículo queda volcadot
Nacionales

Accidente en el Periférico: Vehículo queda volcado

07:11 AM, Sep 05
Lionel Messi pone en duda si jugará el Mundial 2026t
Deportes

Lionel Messi pone en duda si jugará el Mundial 2026

07:46 AM, Sep 05
Joe Biden se sometió a operación de cáncer de piel, revelan mediost
Internacionales

Joe Biden se sometió a operación de cáncer de piel, revelan medios

08:07 AM, Sep 05
Jason Momoa acapara la atención en Venecia por su look con sandalias y con las uñas pintadast
Farándula

Jason Momoa acapara la atención en Venecia por su look con sandalias y con las uñas pintadas

06:42 AM, Sep 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaSeguridad vialSeguridadJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos