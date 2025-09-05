Agresión a la cantante Mohny Kallhas en plena calle

Mohny Kallhas, conocida por sus presentaciones en la calle, reveló haber sido agredida mientras cantaba en el Centro Histórico de Guadalajara.
Una mujer extranjera intentó callarla, le arrebató el micrófono y la golpeó, hecho que quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales.
Mohny Kallhas contó que primero recibió amenazas y, pese a pedirle que se detuviera porque está en suelo mexicano , la mujer le arrebató el micrófono y después vinieron los golpes.
Lejos de responder con violencia, la cantante mantuvo la calma. "Stop, you are in Mexico, respect", le dijo en inglés, exigiendo respeto y recordándole el país en el que se encontraba.
Luego, pidió apoyo a su audiencia y a los presentes en la zona: "Alguien llame a la policía porque hasta eso... quieren gentrificar y pegarnos".
Una denuncia pública a través de TikTok ha encendido el debate sobre el respeto a las expresiones culturales en espacios público.
¿Quién es ella?
Mohny Kallhas es una cantante mexicana independiente que ha ganado visibilidad en redes sociales por su interpretación de música regional y su compromiso con la difusión de la cultura mexicana.
Ella vive en Guadalajara, Jalisco, y suele presentarse en espacios públicos como mercados o plazas, donde conecta con el público a través de su voz, su presencia escénica y transmisiones en vivo en TikTok en su canal "@mkurbana".
Aunque su carrera artística se desarrolla principalmente en el ámbito callejero y digital, su talento y carisma han logrado captar la atención de miles de personas.
En sus presentaciones, Mohny Kallhas promueve el amor por las raíces mexicanas, interpretando canciones del repertorio tradicional, ranchero y popular, todo mientras celebra fechas patrias, tradiciones y la vida cotidiana del país.
A través de sus transmisiones en vivo, ha logrado formar una comunidad digital que la respalda y la admira por su autenticidad.
@mkurbana
Que busca Mohny Kallhas? Porque hace conciertos en calle? #tiktokcantante #artistacallejero #cantandoenlacalle #cantantetiktok #flans #lasmilyunanoches #tiktoklive #livehighlights♬ sonido original - 💎 Mohny Kallhas