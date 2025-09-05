 Cazzu: Natalia Jiménez la anima a luchar por su hija
Farándula

Natalia Jiménez aconseja a Cazzu que pelee por su hija

"No puedes dejar que un hombre te diga si puedes viajar con tu hija. ¡Tú la pariste!", expresó la cantante española.

Compartir:
Natalia Jiménez Cazzu, Instagram
Natalia Jiménez Cazzu / FOTO: Instagram

Luego de la experiencia que vivió peleando la custodia de su hija, Natalia Jiménez salió en defensa de Cazzu para apoyarla en medio de la batalla legal que enfrenta con su ex.

Recordemos que Cazzu reveló que en estos momentos sigue luchando por le permiso de viaje para Inti, pues Christian Nodal parece no querer dárselo.

La exvocalista de La Quinta Estación compartió un consejo firme y directo, basado en su propia experiencia personal, animando a Cazzu a acudir a la justicia para defender sus derechos como madre.

Durante su participación en el programa En Casa con Telemundo, Natalia se mostró solidaria con la situación de Cazzu y declaró:

"Yo, con todo el cariño que le tengo a cualquier mujer que tiene hijos, y con todo el entendimiento de lo que es ser cantante y mamá, yo sí le recomendaría que si no funciona de tú a tú, tienes que ir a los juzgados."

Con estas palabras, la intérprete de El Sol No Regresa hizo un llamado a la argentina para no dejarse intimidar y buscar respaldo legal en medio del conflicto con Nodal.

Recientemente Cazzu reveló el incómodo episodio que vivió en una mediación con el abogado de su expareja.

Según relató, le comunicaron que Nodal puede revocar en cualquier momento el permiso de viaje de su hija. "Fue la mirada de ‘tenemos el pu** control sobre vos y tu hija’", contó la artista.

Solidaridad y empoderamiento

Ante esto, Natalia Jiménez también lanzó un mensaje de empoderamiento a su colega: "No te puedes dejar... tú la pariste, tú la puedes llevar a donde tú quieras."

Unas palabras que resonaron con fuerza entre los seguidores de ambas artistas y que reflejan la convicción de Natalia sobre el derecho de una madre a decidir por el bienestar de sus hijos.

El consejo de la española tiene un trasfondo personal. Ella misma ha enfrentado un proceso legal contra su exesposo, Daniel Trueba, con quien disputó la custodia de su hija Alessandra.

Durante el juicio fue acusada de problemas de conducta y consumo, pero Natalia logró defenderse y presentó pruebas a su favor. De hecho, su expareja dio positivo en un test antidrogas, lo que inclinó la balanza judicial a su favor y la acercó a obtener la custodia definitiva.

En Portada

Defensa insiste en separar a jueza del caso Melisa Palaciost
Nacionales

Defensa insiste en separar a jueza del caso Melisa Palacios

04:25 PM, Sep 05
Destituyen a Dolman Godínez, director general de Caminost
Nacionales

Destituyen a Dolman Godínez, director general de Caminos

04:07 PM, Sep 05
Luis Suárez recibe castigo por escupitajo en la final de la Leagues Cupt
Deportes

Luis Suárez recibe castigo por escupitajo en la final de la Leagues Cup

03:04 PM, Sep 05
Ricardo Arjona sorprende al desfilar en la alfombra azul de US Open 2025t
Farándula

Ricardo Arjona sorprende al desfilar en la alfombra azul de US Open 2025

03:37 PM, Sep 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoJusticiaSeguridadSeguridad vialCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos