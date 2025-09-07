 Doja Cat Causa Polémica por Nuevas Cirugías en MTV VMAs
MTV VMAs 2025: Doja Cat genera polémica por sus "nuevas cirugías"

MTV VMAs 2025: Doja Cat genera polémica por sus "nuevas cirugías"

Doja Cat, Redes sociales
Doja Cat / FOTO: Redes sociales

La cantante y rapera Doja Cat volvió a colocarse en el centro de la conversación mundial durante los MTV Video Music Awards 2025, celebrados en el Prudential Center.

La artista, conocida por desafiar constantemente los límites de la moda y la música, generó polémica en redes sociales tras aparecer en la alfombra roja con un look llamativo que dejó en evidencia los rumores sobre sus recientes cirugías estéticas.

Look provocativo                                                                                                

Doja Cat desfiló con un vestido ajustado de estampado geométrico en tonos pastel, adornado con incrustaciones brillantes y escote profundo, que resaltaba su nueva silueta.

La elección del atuendo, combinado con un peinado voluminoso y maquillaje en tonos fuertes, la convirtió en una de las figuras más comentadas de la noche.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el evidente cambio físico de la cantante, lo que encendió debates en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram. Miles de usuarios reaccionaron señalando que la intérprete se habría sometido a nuevas intervenciones estéticas en rostro y cuerpo, lo que provocó tanto elogios como críticas.

¿Quién es Doja Cat?

Doja Cat, cuyo nombre real es Amala Ratna Zandile Dlamini, nació en 1995 en Los Ángeles, California. Saltó a la fama en 2018 con el sencillo viral "Mooo!", y consolidó su carrera con éxitos globales como "Say So", "Kiss Me More" y "Paint the Town Red".

Su estilo versátil, que fusiona rap, pop, R&B y sonidos experimentales, la ha convertido en una de las artistas más influyentes de su generación.

A lo largo de su trayectoria ha ganado premios Grammy, Billboard Music Awards y MTV VMAs, destacando no solo por su música, sino también por su capacidad de generar conversación con sus polémicas, cambios de imagen y actuaciones disruptivas.

Su presentación en los MTV VMAs 2025

Más allá de la alfombra roja, Doja Cat brilló en el escenario con una de las actuaciones más espectaculares de la noche.

Con una producción cargada de visuales futuristas, coreografías arriesgadas y un vestuario impactante, la cantante interpretó un popurrí de sus más recientes éxitos.

Su presentación fue aplaudida por la crítica, que la calificó como "atrevida, intensa y teatral", aunque también alimentó la controversia sobre si su imagen actual responde más al impacto visual que a lo artístico.

Doja Cat sigue siendo un fenómeno cultural: mientras algunos la critican por priorizar las polémicas estéticas, otros la consideran una visionaria que redefine los estándares de belleza y espectáculo en la industria musical. Lo cierto es que, una vez más, logró lo que pocos artistas consiguen que todos hablen de ella.

