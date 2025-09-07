 Ozzy Osbourne Recibe Homenaje en los MTV VMAs 2025
Ozzy Osbourne es homenajeado por famosos en los MTV VMAs 2025

Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath y figura emblemática del heavy metal, falleció el 22 de julio de 2025 a los 76 años.

ozzy osbourne
ozzy osbourne / FOTO: Instagram

Los MTV Video Music Awards de este año incluirán uno de los momentos más esperados y emotivos: un tributo musical al recientemente fallecido Ozzy Osbourne, ícono del heavy metal.

La gala, que se transmitirá en vivo desde el UBS Arena de Nueva York, será conducida por LL Cool J y podrá verse por CBS, MTV y también vía streaming en Paramount+.

El homenaje contará con una poderosa actuación conjunta de Steven Tyler y Joe Perry (Aerosmith), Yungblud, y Nuno Bettencourt de Extreme, quienes interpretarán un medley con los grandes clásicos de Osbourne.

Esta combinación única de leyendas del rock y nuevas voces promete ser el punto emocional más alto de la noche.

¿Quién era Ozzy Osbourne y cómo murió?

Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath y figura emblemática del heavy metal, falleció el 22 de julio de 2025 a los 76 años.

Su partida ocurrió poco después de un emotivo concierto de despedida, "Back to the Beginning", celebrado en Birmingham el 5 de julio.

De acuerdo al certificado de defunción, la causa principal de su muerte fue un infarto agudo de miocardio (ataque al corazón) y un paro cardíaco extrahospitalario, con enfermedad arterial coronaria y Parkinson con disfunción autonómica como factores contribuyentes.  

Ozzy había revelado su diagnóstico de Parkinson en 2020 tras sufrir una caída, y enfrentaba complicaciones médicas desde entonces.

Falleció en su residencia en Buckinghamshire, rodeado por su familia. Su funeral privado fue asistido por figuras destacadas del rock, y una procesión pública en Birmingham reunió a miles de fans con flores y homenajes en lugares simbólicos como el Black Sabbath Bridge.

Último concierto de Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne se despidió de los escenarios con un concierto épico y emotivo: "Back to the Beginning", celebrado en el estadio Villa Park, su ciudad natal.

El 5 de julio, Osbourne subió al escenario sentado en un trono con temática de murciélago, debido a sus limitaciones físicas causadas por el avanzado Parkinson. Acompañado por la formación clásica de Black Sabbath —Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward— se reunió en el escenario por primera vez en 20 años. En el repertorio se incluyeron clásicos como "War Pigs", "N.I.B.", "Iron Man" y "Paranoid".

Además, Ozzy interpretó varios de sus temas en solitario, incluyendo "I Don’t Know", "Mr. Crowley", "Suicide Solution", "Mama, I’m Coming Home" y "Crazy Train".

