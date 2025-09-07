Taylor Momsen deslumbra en alfombra roja de los MTV VMAs

Taylor Momsen, recordada por su papel de Cindy Lou Who en la película "El Grinch" (2000) y por haber dado vida a Jenny Humphrey en la exitosa serie "Gossip Girl", reapareció en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2025 dejando a todos sin palabras.
La artista, que desde hace más de una década ha dedicado su carrera de lleno a la música, mostró su faceta más rockera con un look impactante que resaltó su tonificada figura.
Sobre Taylor Momsen
Taylor Momsen nació en St. Louis, Misuri, en 1993 y desde muy pequeña incursionó en la actuación. Su salto a la fama llegó a los 7 años con "El Grinch", donde interpretó a la tierna niña que roba escenas junto a Jim Carrey. Posteriormente, consolidó su imagen en la televisión con "Gossip Girl", serie en la que se convirtió en un ícono juvenil.
Sin embargo, Momsen decidió tomar otro rumbo y se enfocó en la música. En 2009 fundó la banda de rock alternativo The Pretty Reckless, con la que ha cosechado gran éxito internacional, convirtiéndose en una de las voces femeninas más influyentes del género.
Con giras mundiales, discos aclamados y varios números uno en las listas de rock de Billboard, Momsen se consolidó como referente del rock moderno.
En este 2025, la cantante sigue al frente de The Pretty Reckless, que recientemente anunció nueva música y una gira que promete recorrer Europa y América Latina, reforzando su estatus como ícono musical alternativo.
Su look en los MTV VMAs 2025
En la alfombra roja de los MTV VMAs, Taylor Momsen se robó todas las miradas con un conjunto audaz y poderoso: un top negro estilo bralette que dejaba al descubierto su abdomen marcado y pantalones de cuero de corte recto que reforzaban su imagen rockera.
Complementó el atuendo con cadenas plateadas, un cinturón con aplicaciones metálicas y maquillaje de estilo oscuro que acentuó su mirada, reafirmando su sello gótico y glamuroso.
La artista posó con seguridad frente a las cámaras y su look se volvió uno de los más comentados en redes sociales, donde sus fans destacaron que Momsen conserva intacto su estilo rebelde y auténtico.
A sus 32 años, Taylor Momsen se mantiene como un referente de autenticidad en la industria del entretenimiento. De niña actriz a estrella de rock, su trayectoria refleja una carrera en constante evolución que ha sabido reinventarse sin perder esencia.
