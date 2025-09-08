 Angélica Vale: Motivo de su Visita a Guatemala
Farándula

Angélica Vale revela la razón de su visita a Guatemala

A través de sus redes sociales, Angélica María y Angélica Vale revelaron que se convirtieron en "Ángeles de la Esperanza" durante emotiva visita al país.

Angélica Vale y Angélica María, Instagram
Angélica Vale y Angélica María / FOTO: Instagram

Las reconocidas artistas mexicanas Angélica María, "La Novia de México", y su hija, Angélica Vale, realizaron una visita significativa a Guatemala para respaldar con su presencia y voz el programa de apadrinamiento infantil Ángeles de la Esperanza, liderado por la organización Food For The Poor (FFTP).

La madre e hija, reconocidas figuras del espectáculo latinoamericano, fueron designadas Ángeles Embajadoras de la Esperanza, colaborando con FFTP para visibilizar el programa de apadrinamiento que beneficia a miles de niños en situación de vulnerabilidad en Guatemala y otros países de América Latina y el Caribe.

Durante su estadía, compartieron momentos entrañables con los menores en los hogares grupales del programa. Participaron activamente en actividades con niños y recorrieron los espacios donde hoy reciben alimentación, educación, atención médica y afecto.

Sus gestos y abrazos fueron captados en imágenes que reflejan un ambiente de alegría y esperanza.

Este modelo de apadrinamiento está vigente en seis países, incluyendo Guatemala, y apoya a más de 8,479 niños en 87 hogares grupales.

A través de esta iniciativa, se asegura que cada niño reciba recursos esenciales, alimento, educación y acompañamiento emocional, además de la posibilidad de comunicación directa con su padrino, fortaleciendo vínculos emocionales vitales para su desarrollo integral.

En sus palabras

Angélica Vale, quien ya respalda la causa apadrinando tres niñas en México, expresó:

"Como madre, siento un llamado profundo por ayudar a niños en América Latina que no han tenido las mismas oportunidades. Con mi mamá a mi lado, podemos ayudar a que sus sueños también se cumplan."

Su voz y empatía, combinadas con la trayectoria cultural de Angélica María, aportan esperanza y visibilidad a la misión de FFTP, promoviendo una mayor solidaridad entre las comunidades de habla hispana.

El 17 de agosto, madre e hija fueron vistas en la histórica Iglesia de San Francisco El Grande en Antigua Guatemala, donde compartieron un momento de conexión espiritual y cultural con la comunidad local. Las instantáneas rápidamente se difundieron entre los seguidores locales, quienes las recibieron con admiración y cariño.

Angélica María - Instagram

