 Israel mata a cinco palestinos, entre ellos un niño, en dos ataques en Gaza
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Israel mata a cinco palestinos, entre ellos un niño, en dos ataques en Gaza

Son más de 760 el número de palestinos muertos por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre.

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Conflicto en la Franja de Gaza, EFE
Conflicto en la Franja de Gaza / FOTO: EFE

El Ejército israelí mató este martes a cinco gazatíes, entre ellos un niño, en dos ataques en el norte de la Franja de Gaza, uno de ellos contra un vehículo policial en la capital gazatí y el otro en Beit Lahia.

Según informó la Defensa Civil gazatí, en el ataque contra el vehículo murieron cuatro personas -entre ellas el niño- y los cuerpos fueron trasladados a los hospitales Shifa y de Ahli de la ciudad de Gaza.

Este ataque se produce pese al alto el fuego en vigor, y después de que esta mañana otro palestino muriese en un ataque aéreo contra la ciudad de Beit Lahia (norte), según confirmó una fuente médica también del Hospital Shifa.

Con ellos, ya son más de 760 el número de palestinos muertos por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, además de unos 2.100 heridos.

De ellos, más de 200 han muerto en ataques de las fuerzas israelíes cerca de la denominada línea amarilla, donde las tropas de Israel siguen apostadas y consideran a cualquiera que se acerque una amenaza.

Además, 760 cadáveres han sido recuperados entre los escombros o devueltos por Israel en estos seis meses, pero como Israel bloquea también la entrada a Gaza de instrumentos para autopsias y kits de análisis de ADN, la identificación de estos cuerpos resulta casi imposible.

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A través de redes sociales, el republicano publicó la foto en la que se le ve con una túnica en color blanco y rojo, tocando la frente de un enfermo posado sobre una cama.

Vía EFE

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