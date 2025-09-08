Cuatro Estrenos Imperdibles en el cine

El cine vuelve a convertirse en punto de encuentro esta semana con cuatro estrenos que prometen atraer a públicos de todas las edades. Desde un cuento de hadas reinventado, hasta una de las franquicias de anime más exitosas, pasando por un documental artístico y el regreso de un clásico animado.
En esta ocasión, las salas ofrecen variedad y emoción para quienes buscan nuevas experiencias en pantalla grande.
- La hermanastra fea
Esta película propone una mirada fresca a los cuentos tradicionales. La trama sigue a una de las hermanastras de Cenicienta, quien se convierte en la inesperada protagonista de una historia marcada por la redención y la búsqueda de la verdadera belleza interior. Con un enfoque contemporáneo, el filme explora cómo los prejuicios y estereotipos pueden transformarse en oportunidades para descubrir la fuerza personal.
- Demon Slayer: Castillo Infinito
Los seguidores del fenómeno del anime tienen una cita imperdible. Esta cinta continúa la saga de Kimetsu no Yaiba, llevando a Tanjiro y sus compañeros a enfrentar la batalla más intensa contra los demonios en el mítico Castillo Infinito.
Con una animación deslumbrante y secuencias de acción épicas, la película promete cerrar uno de los arcos más esperados de la franquicia y emocionar tanto a los fanáticos como a quienes se acercan por primera vez al universo de Demon Slayer.
Más estrenos de cine
- Hola Frida
Este documental ofrece una mirada íntima y conmovedora a la vida de Frida Kahlo. A través de testimonios, archivos inéditos y un estilo visual que homenajea su arte, la cinta revela facetas poco conocidas de la pintora mexicana. La propuesta busca conectar a nuevas generaciones con su legado, mostrando cómo su fuerza creativa y su personalidad indomable siguen inspirando alrededor del mundo.
- Toy Story (30 aniversario)
La magia de Pixar regresa a los cines con el reestreno de Toy Story, a tres décadas de su lanzamiento original. Los espectadores podrán revivir la historia de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes en una versión restaurada que resalta la calidad pionera de la animación digital.