 Cuatro Estrenos Imperdibles en el cine
Cuatro estrenos imperdibles llegan al cine: desde Demon Slayer hasta el aniversario de Toy Story

La cartelera se renueva con propuestas que van desde la animación más esperada hasta relatos que mezclan fantasía, drama y nostalgia.

El cine vuelve a convertirse en punto de encuentro esta semana con cuatro estrenos que prometen atraer a públicos de todas las edades.  Desde un cuento de hadas reinventado, hasta una de las franquicias de anime más exitosas, pasando por un documental artístico y el regreso de un clásico animado.

En esta ocasión, las salas ofrecen variedad y emoción para quienes buscan nuevas experiencias en pantalla grande.

  • La hermanastra fea

Esta película propone una mirada fresca a los cuentos tradicionales. La trama sigue a una de las hermanastras de Cenicienta, quien se convierte en la inesperada protagonista de una historia marcada por la redención y la búsqueda de la verdadera belleza interior.  Con un enfoque contemporáneo, el filme explora cómo los prejuicios y estereotipos pueden transformarse en oportunidades para descubrir la fuerza personal.

Los seguidores del fenómeno del anime tienen una cita imperdible. Esta cinta continúa la saga de Kimetsu no Yaiba, llevando a Tanjiro y sus compañeros a enfrentar la batalla más intensa contra los demonios en el mítico Castillo Infinito.

Con una animación deslumbrante y secuencias de acción épicas, la película promete cerrar uno de los arcos más esperados de la franquicia y emocionar tanto a los fanáticos como a quienes se acercan por primera vez al universo de Demon Slayer.

 Más estrenos de cine

  • Hola Frida

Este documental ofrece una mirada íntima y conmovedora a la vida de Frida Kahlo. A través de testimonios, archivos inéditos y un estilo visual que homenajea su arte, la cinta revela facetas poco conocidas de la pintora mexicana.  La propuesta busca conectar a nuevas generaciones con su legado, mostrando cómo su fuerza creativa y su personalidad indomable siguen inspirando alrededor del mundo.

  • Toy Story (30 aniversario)

La magia de Pixar regresa a los cines con el reestreno de Toy Story, a tres décadas de su lanzamiento original.  Los espectadores podrán revivir la historia de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes en una versión restaurada que resalta la calidad pionera de la animación digital.

  • element_2

