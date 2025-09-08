Angelina Jolie sorprende con drástico cambio de look

Angelina Jolie dejó boquiabiertos a fans y medios al aparecer con un radical cambio de imagen: un bob corto rubio platinado que la hace prácticamente irreconocible, cautivando miradas tanto dentro como fuera del set de filmación de su nuevo proyecto.
Esta semana, la icónica actriz fue vista en Londres con un nuevo y sorprendente estilo: un corte bob corto teñido de rubio claro que marca una desviación radical de su habitual melena castaña y ondulada.
El nuevo look, que algunos presumen podría ser una peluca para su próxima producción, ha encendido las redes sociales por su audacia y transformación notable.
El cambio, captado durante el rodaje de Anxious People, donde interpreta a "Zara", profundiza aún más la metamorfosis. En ella, Jolie aparece con una camisa cruzada blanca, pantalones capri fluidos y un llamativo broche dorado, sumando sofisticación a su apariencia renovada.
Expertos y medios de belleza en España han analizado este nuevo look como un gesto de frescura y vulnerabilidad. La transformación hacia tonos rubios claros ilumina su rostro, suaviza rasgos marcados y transmite una imagen más cercana y armoniosa.
Se trata de un ‘box bob’ de estilo escandinavo, cuyos contornos nítidos y color champagne combinan un aire pulcro con referencias al glamour francés, sugiriendo además un simbólico cambio personal o profesional en esta etapa de su vida.
Este es uno de los cambios más radicales en años, comparado incluso con estilos icónicos del pasado, como su transformación en rubia platino en Life or Something Like It (2002), aunque ahora con una puesta al día sofisticada y madura.
Además de esta transformación capilar, Jolie también hizo una aparición reciente en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), recreando su famosa pose de los Oscars 2012 con un abrigo-capa color café con una gran abertura que dejaba ver su pierna. El atuendo complementó la elegancia de su nueva imagen y reflejó su sólido dominio del estilo.
Un poco de su trayectoria
Angelina Jolie es una de las actrices más reconocidas y versátiles de Hollywood, además de ser directora, productora y activista humanitaria.
Comenzó su carrera en los años 90 y ganó fama internacional con su papel en la saga "Tomb Raider" (2001). Ganó un Premio Óscar en 2000 como Mejor Actriz de Reparto por Inocencia interrumpida.
Ha protagonizado películas de gran éxito comercial y de crítica como: Mr. & Mrs. Smith (2005), Changeling (2008) - por la que fue nominada al Óscar, Wanted (2008), Maléfica (2014 y 2019), Eternals (2021, Marvel Studios), entre otras.
Más allá del cine, Jolie es Embajadora de Buena Voluntad y Enviada Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), labor que la ha llevado a trabajar en zonas de conflicto y crisis humanitarias.
