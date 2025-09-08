 Angelina Jolie sorprende con drástico cambio de look
Farándula

¡Irreconocible! Angelina Jolie se somete a drástico cambio de look

Angelina Jolie dejó boquiabiertos a fans al aparecer con un radical cambio de imagen.

Compartir:
Angelina Jolie Critics Choice Awards, Foto EFE
Angelina Jolie Critics Choice Awards / FOTO: Foto EFE

Angelina Jolie dejó boquiabiertos a fans y medios al aparecer con un radical cambio de imagen: un bob corto rubio platinado que la hace prácticamente irreconocible, cautivando miradas tanto dentro como fuera del set de filmación de su nuevo proyecto.

Esta semana, la icónica actriz fue vista en Londres con un nuevo y sorprendente estilo: un corte bob corto teñido de rubio claro que marca una desviación radical de su habitual melena castaña y ondulada.

El nuevo look, que algunos presumen podría ser una peluca para su próxima producción, ha encendido las redes sociales por su audacia y transformación notable.

El cambio, captado durante el rodaje de Anxious People, donde interpreta a "Zara", profundiza aún más la metamorfosis. En ella, Jolie aparece con una camisa cruzada blanca, pantalones capri fluidos y un llamativo broche dorado, sumando sofisticación a su apariencia renovada.

Foto embed
Angelina Jolie - Redes sociales

Expertos y medios de belleza en España han analizado este nuevo look como un gesto de frescura y vulnerabilidad. La transformación hacia tonos rubios claros ilumina su rostro, suaviza rasgos marcados y transmite una imagen más cercana y armoniosa.

Se trata de un ‘box bob’ de estilo escandinavo, cuyos contornos nítidos y color champagne combinan un aire pulcro con referencias al glamour francés, sugiriendo además un simbólico cambio personal o profesional en esta etapa de su vida.

Este es uno de los cambios más radicales en años, comparado incluso con estilos icónicos del pasado, como su transformación en rubia platino en Life or Something Like It (2002), aunque ahora con una puesta al día sofisticada y madura.

Además de esta transformación capilar, Jolie también hizo una aparición reciente en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), recreando su famosa pose de los Oscars 2012 con un abrigo-capa color café con una gran abertura que dejaba ver su pierna. El atuendo complementó la elegancia de su nueva imagen y reflejó su sólido dominio del estilo.

Un poco de su trayectoria

Angelina Jolie es una de las actrices más reconocidas y versátiles de Hollywood, además de ser directora, productora y activista humanitaria.

Comenzó su carrera en los años 90 y ganó fama internacional con su papel en la saga "Tomb Raider" (2001). Ganó un Premio Óscar en 2000 como Mejor Actriz de Reparto por Inocencia interrumpida.

Ha protagonizado películas de gran éxito comercial y de crítica como: Mr. & Mrs. Smith (2005), Changeling (2008) - por la que fue nominada al Óscar, Wanted (2008), Maléfica (2014 y 2019), Eternals (2021, Marvel Studios), entre otras.

Más allá del cine, Jolie es Embajadora de Buena Voluntad y Enviada Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), labor que la ha llevado a trabajar en zonas de conflicto y crisis humanitarias.

Mira también:

@emisorasunidas897

Cámara de vigilancia captó el momento del hurto en zona 15. . . #viral #zona15 #guatemala

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

EN VIVO. Panamá 0-0 Guatemalat
Deportes

EN VIVO. Panamá 0-0 Guatemala

04:36 PM, Sep 08
Luis Fernando Tena presenta modificaciones en su alineaciónt
Deportes

Luis Fernando Tena presenta modificaciones en su alineación

06:54 PM, Sep 08
Los hinchas panameños no tienen piedad con la Selección de Guatemala t
Deportes

Los hinchas panameños no tienen piedad con la Selección de Guatemala

06:52 PM, Sep 08
Así vive la Plaza el Panamá-Guatemalat
Deportes

Así vive la Plaza el Panamá-Guatemala

06:42 PM, Sep 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Justiciaredes socialesSeguridad vialSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos