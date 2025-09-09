Tragedia: Youtuber Na Dong-Hyun hallado sin vida tras confesión

El youtuber Na Dong-hyun falleció a sus 46 años, fue encontrado muerto en su hogar en Seúl el sábado, 6 de septiembre.
Según medio internacionales, el influencer murió dos días después de confesar, durante un maratón de videojuegos, que no había podido dormir mucho recientemente.
De acuerdo con la información difundida, los servicios de emergencia recibieron la llamada de un amigo cercano a la estrella digital durante la madrugada del 6 de septiembre en la que reportaron que no logró contactar con él.
Ante el reporte, las autoridades visitaron el hogar del youtuber y lo encontraron sin signos vitales, sin que se hallaran notas de suicidio ni evidencia de violencia.
Tampoco se identificaron circunstancias inmediatas que indicaran la intervención de terceros, lo cual llevó a los investigadores a considerar, en primera instancia, la posibilidad de causas naturales.
Na Dong-hyun tiene casi 1 millón y medio de subscriptores en su cuenta @BuzzBean11. El youtuber había asistido al evento de moda Seoul Fashion Week.
Más detalles
Dos días antes del deceso, Na Dong-hyun transmitió en directo en su canal durante cinco horas y media, jugando al popular videojuego Mabinogi.
En esa maratónica sesión, reveló que asistió a la Semana de la Moda de Seúl, para presenciar los desfiles completos.
La cobertura del evento y el ritmo apretado de trabajo supusieron un esfuerzo considerable, y durante la transmisión Na confesó abiertamente a sus seguidores: "No dormí mucho. Creo que dormí unas tres horas".
La noticia, difundida por medios como The Korea Herald, The Chosun Ilbo y The Korea Times, pone el foco sobre la intensidad de la vida de los creadores de contenido y las presiones a las que pueden estar sometidos.
La vida y trayectoria de Na Dong-hyun estuvieron marcadas por la constante dedicación al universo digital. Inició su actividad en YouTube en mayo de 2010 y, a lo largo de más de una década, consolidó una comunidad de casi millón y medio de seguidores, quienes apreciaban su estilo y frescura en la producción de videos.