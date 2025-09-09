 Esposo de Kristin Cabot habla tras video viral de Coldplay
Farándula

Esposo de Kristin Cabot, mujer del video viral del concierto de Coldplay, rompe el silencio

Durante el concierto de Coldplay, la "kiss cam" proyectó a Kristin Cabot y Andy Byron (CEO de Astronomer), en un abrazo que evidenciaba infidelidad.

Infidelidad en concierto de Coldplay, Captura de pantalla
Infidelidad en concierto de Coldplay / FOTO: Captura de pantalla

Andrew Cabot, esposo de Kristin Cabot —la ejecutiva captada en un momento viral durante un concierto de Coldplay— ha hablado públicamente por primera vez desde que estalló el escándalo.

A través de un comunicado emitido por su portavoz, Andrew aclaró que su matrimonio con Kristin ya estaba en proceso de separación semanas antes del incidente en el que ella fue vista abrazada a su jefe, Andy Byron, durante la "kiss-cam" del concierto en Boston.

Esta se produjo el 16 de julio en el Gillette Stadium y desató una ola de especulación y memes en redes sociales.

Lo que dijo Andrew Cabot

El mensaje de su portavoz señaló: "Su decisión de divorciarse ya estaba en marcha antes de esa noche".

Asimismo, agregó que ahora que la demanda de divorcio se ha hecho pública, Andrew Cabot espera que esto sirva para "poner fin a la especulación de manera respetuosa y permitir que su familia recupere la privacidad que siempre han valorado". También enfatizó que "no hará más comentarios públicos" sobre el asunto.

Documentos oficiales revelan que Kristin presentó la solicitud de divorcio el 13 de agosto de 2025 en el estado de Nuevo Hampshire, y que la audiencia judicial está programada para finales de año.

En el momento del incidente viral, Andrew Cabot se encontraba en un viaje de negocios en Japón y no fue consciente de la repercusión mediática hasta regresar a casa.

Reacciones familiares y contexto adicional

Julia Cabot, exesposa de Andrew, confirmó que él ya había mencionado estar separado de Kristin antes del escándalo. Según publicó, ella le escribió tras enterarse y él respondió: "Su vida no tiene nada que ver conmigo, estamos separándonos".

Andrew Cabot, de 61 años, es CEO de Privateer Rum, empresa destiladora de ron con sede en Massachusetts, y padre de dos hijos producto de un matrimonio anterior.

Kristin, de 52 años, fue jefa de Recursos Humanos en Astronomer, hasta renunciar tras el escándalo. Se conoció que sólo cinco meses antes del incidente habían adquirido una propiedad valorada en 2,2 millones de dólares en New Hampshire.

Durante el concierto, la "kiss cam" proyectó a Kristin Cabot y Andy Byron (CEO de Astronomer) en un abrazo que, evidenciada por la reacción incómoda de ambos, fue tildado de impropio.

Chris Martin, líder de Coldplay, bromeó diciendo: "O están teniendo una aventura, o son muy tímidos". El video se viralizó y provocó la renuncia inmediata de ambos al interior de Astronomer.

Este esclarecimiento de Andrew Cabot recalca que su matrimonio ya estaba en declive antes del episodio público, en un intento por calmar la tormenta mediática que afectó tanto su vida personal como la profesional de su exesposa y del entorno corporativo de Astronomer.

