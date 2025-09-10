 Tributo a Linkin Park en Guatemala por banda portuguesa
Banda portuguesa brindará tributo a Linkin Park en Guatemala

El show promete revivir los grandes himnos que marcaron a una generación y rendir homenaje al legado de Linkin Park.

Linkin Park,
Linkin Park / FOTO:

"Hybrid Theory", el tributo a Linkin Park, prepara su llegada a Guatemala: un reencuentro generacional marcado por la nostalgia y la energía.

El martes 23 de septiembre de 2025, a las 20:00 horas, el Parque de la Industria en Ciudad de Guatemala será testigo de una experiencia que promete unir generaciones: el concierto de Hybrid Theory - The Linkin Park Tribute, una de las bandas tributo más reconocidas mundialmente.

Esta agrupación portuguesa traerá al escenario los himnos inolvidables del emblemático grupo estadounidense, en un espectáculo cargado de emoción, potencia sonora y una atmósfera que revive la magia del nu metal y el rock alternativo.

El espectáculo, producido por BEBE Producciones, quien ha consolidado a Guatemala como un punto clave para shows internacionales de gran impacto, busca celebrar los clásicos "One Step Closer", "Papercut", "In the End", "Numb", "Breaking the Habit" y otros himnos que han marcado vidas. Las entradas están ya disponibles en Smart Ticket LATAM.

El evento ha sido presentado como un puente musical entre pasado y presente, una oportunidad para que quienes vivieron la adolescencia al ritmo de Linkin Park se reencuentren con esas melodías, y para que nuevas audiencias las descubran en vivo.

Tributo Linkin Park - Redes sociales

¿Quién es Hybrid Theory?

Esta banda tributo nació en Portugal y se ha ganado la reputación de ser una de las mejores en rendir homenaje a Linkin Park a nivel global. Su puesta en escena busca capturar la energía, los arreglos precisos y la intensidad emocional de la banda original, sin pretender reemplazarla, sino honrar su legado musical.

En redes y foros especializados, fans que los han visto actuar describen una experiencia electrizante, llena de autenticidad emocional.

A lo largo de su carrera, Linkin Park evolucionó a través de múltiples estilos y discos, mostrando versatilidad creativa. Sin embargo, en 2017, el mundo artístico sufrió una pérdida devastadora: el suicidio de su vocalista Chester Bennington puso fin a una etapa irrepetible. Desde entonces, la banda se mantuvo en pausa, aunque recientemente han surgido señales de retorno con nueva formación y gira internacional.

Emisoras  Escúchanos