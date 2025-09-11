 Bailarina besa a Lali Espósito y ella muestra desagrado
Farándula

Bailarina besa en la boca a Lali Espósito y su rostro refleja desagrado

La cantante argentina vivió un incómodo momento cuando una bailarina la besó sin su consentimiento.

Lali, Facebook
Lali / FOTO: Facebook

La relación entre Lali Espósito y sus bailarines siempre ha sido cercana, ella suele mostrarse sumamente abierta con ellos cuando suben al escenario.

Sin embargo, en las últimas horas un video que se viralizó en Twitter abrió la polémica por un gesto que algunos consideraron falta de respeto.

Pese a que en varias ocasiones Lali ha protagonizado momentos polémicos con su equipo de baile, especialmente con las mujeres, esta vez su rostro reflejó enojo.

La cantante argentina se presentó en Luna Park y todo trascurría con normalidad hasta que una de sus bailarina la beso en la boca sin su consentimiento.

Las imágenes muestra el momento exacto donde la mujer se acerca y le planta tremendo beso, Lali de inmediato muestra su desagrado y molestia; sin embargo, sigue con el show.

El video de inmediato se hizo viral y los fans de inmediato reaccionaron, algunos apoyaron la reacción de Lali y otros señalaron que ella tiene la culpa pues en varias ocasiones a besado a las bailarinas.

Su documental

Lali Espósito realizó su tercer show en el estadio Vélez este sábado 6 de septiembre y sorprendió a sus fieles seguidores al anunciar que realizará un documental contando su vida junto a Netflix.

Antes de comenzar su show, la cantante confirmó un rumor que surgió hace tiempo y reveló que realizará un documental junto a la plataforma de streaming Netflix que se llamará "La que le gana al tiempo".

En el video que compartió antes del concierto, se veían imágenes de Lali Espósito de pequeña patinando y luego preparándose para su actuación en el tour.

Al parecer, el documental contará toda la historia de la artista, desde sus comienzos hasta lograr concretar 4 recitales en Vélez.

Lali - Instagram

