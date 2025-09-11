Miel San Marcos: Grabación en Vivo en Guatemala

La reconocida agrupación guatemalteca de música cristiana Miel San Marcos celebrará sus 25 años de trayectoria. La banda preparó un concierto muy especial para el próximo 29 de noviembre en el Estadio Cementos Progreso.
El evento promete ser una noche inolvidable para sus seguidores, ya que se grabará en vivo y contará con invitados especiales que acompañarán a la banda en el escenario. El espectáculo está programado para iniciar a las 7:00 de la noche y se espera una gran asistencia de público tanto nacional como internacional.
Las entradas ya se encuentran disponibles con precios accesibles para todos los fans: Gradería Q100, Gramilla Q150 y Gramilla VIP Q200, esta última con beneficios especiales para vivir la experiencia más cerca de los integrantes de la banda. La producción ha confirmado que la velada no solo será un concierto, sino también una grabación oficial que quedará como testimonio de los 25 años de ministerio musical de Miel San Marcos.
La agrupación ha señalado que se trata de un momento histórico en su carrera, ya que celebran más de dos décadas compartiendo mensajes de fe y esperanza a través de la música. Miel San Marcos es un grupo originario de San Marcos, Guatemala, conformado por los hermanos Josh, Samy y Luis Morales.
Más de Miel San Marcos
Nació en 2000 con el propósito de llevar un mensaje cristiano contemporáneo por medio de la música de adoración y alabanza. Con el paso de los años, se ha consolidado como una de las bandas cristianas más influyentes de Latinoamérica.
La agrupación ha recorrido escenarios en Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica, reuniendo a miles de personas en sus presentaciones. Entre sus producciones más destacadas se encuentran "Proezas", "Pentecostés" y "Evangelio", discos que han alcanzado reconocimiento internacional en el género de música cristiana.
Además, han colaborado con artistas reconocidos como Christine D’Clario, Marcos Witt y Marco Barrientos, expandiendo su impacto más allá de las fronteras guatemaltecas. Su estilo fresco, enfocado en la adoración congregacional, los ha convertido en referente de las iglesias cristianas evangélicas en la región.