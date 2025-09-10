 Esme la Chapina en Short Corto
Farándula

Esme La Chapina se deja ver en las calles con short que apenas cubre sus atributos traseros

La influencer guatemalteca sigue acaparando miradas y aumentando su comunidad digital.

Compartir:
Esme La Chapina, Instagram
Esme La Chapina / FOTO: Instagram

La generadora de contenido guatemalteca Esme la Chapina volvió a ser tendencia en las diferentes redes sociales. Y es que compartió imágenes en las que se dejó ver caminando por las calles con un short que apenas cubría sus atributos traseros.

Su elección de atuendo generó comentarios de sorpresa y admiración entre sus seguidores, quienes no dudaron en destacar su confianza y estilo arriesgado. Con más de 200 mil seguidores en sus plataformas digitales, Esme se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más comentadas de Guatemala.

Foto embed
Esme La Chapina - Esme La Chapina

Su carisma, autenticidad y forma directa de conectar con la audiencia le han permitido construir una base de fans fieles, quienes están pendientes de cada una de sus publicaciones. Esme la Chapina ha sabido aprovechar el auge de las redes sociales para abrirse camino en el mundo digital.

Sus contenidos van desde transmisiones en vivo hasta fotografías y videos donde muestra su día a día, siempre con un toque divertido y espontáneo. Esta naturalidad la ha convertido en referente de una generación que busca entretenimiento fresco y cercano.

Esme La Chapina sigue triunfando

Además, Esme La Chapina no solo se limita a mostrar su vida cotidiana. La joven ha utilizado su plataforma para interactuar directamente con sus seguidores. Derivado de lo anterior, ha creado una comunidad participativa que la respalda en cada tendencia que protagoniza. Su capacidad para viralizar momentos ha sido clave en su crecimiento.

La exposición mediática de Esme la Chapina ha traspasado fronteras, llamando la atención de páginas y perfiles internacionales que replican sus contenidos.

Libro guatemalteco gana el primer lugar en Premios Ebobea Book Awards 2025

La escritora guatemalteca Mariela Coline Fanon fue premiada en los Ebobea Book Awards 2025 con tres reconocimientos.

Esto ha incrementado su notoriedad y ha hecho que su nombre sea sinónimo de popularidad en el ecosistema digital guatemalteco. El look atrevido que mostró recientemente se suma a una serie de publicaciones donde resalta su estilo llamativo y sin filtros.

Lejos de pasar desapercibida, Esme ha demostrado que sabe cómo generar conversación y mantenerse vigente en un mundo donde la competencia entre influencers es constante.

En Portada

Arévalo se pronuncia sobre estado de salud de Giammatteit
Nacionales

Arévalo se pronuncia sobre estado de salud de Giammattei

01:34 PM, Sep 10
Reforma busca prohibir que se otorguen derechos exclusivos a eventos deportivos t
Nacionales

Reforma busca prohibir que se otorguen derechos exclusivos a eventos deportivos

02:30 PM, Sep 10
Supuesta desaparición de bebé: MP anuncia acciones legales contra denunciantet
Nacionales

Supuesta desaparición de bebé: MP anuncia acciones legales contra denunciante

11:32 AM, Sep 10
FUERTE VIDEO: Le disparan a famoso activista Charlie Kirk en evento en universidadt
Internacionales

FUERTE VIDEO: Le disparan a famoso activista Charlie Kirk en evento en universidad

02:32 PM, Sep 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalJusticiaEE.UU.redes socialesMundial 2026SeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos