¿Peso Pluma Anexado? Nuevas Fotos lo Revelan

Peso Pluma vuelve a ser noticia luego de que en redes se compartieran nuevas fotos que lo vinculan con una supuesta estancia en un "anexo", un centro de rehabilitación. Las imágenes del artista han causado gran revuelo, pues se afirma que corresponden a su juventud.
Las fotos son antes de alcanzar el éxito que hoy lo posiciona como una de las máximas figuras de la música regional mexicana. Las fotografías comenzaron a circular esta semana y, de inmediato, despertaron todo tipo de comentarios entre los seguidores del intérprete de "Ella Baila Sola".
Aunque las instantáneas muestran a un joven parecido al artista, hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial que realmente se trate de Peso Pluma, ni que haya estado internado en dichas instalaciones. Este no es el primer episodio que relaciona al famoso cantante con un centro de rehabilitación.
En febrero de 2024, tras su ruptura con la cantante Nicki Nicole, comenzaron a difundirse versiones que aseguraban que Peso Pluma había sido anexado para tratar problemas relacionados con el consumo de sustancias.
Dichos rumores fueron desmentidos poco después, cuando la directora del centro "5 Lunas de Mauri" en Jalisco aclaró que el artista sí había estado presente en el lugar, pero como invitado a actividades sociales y no como paciente. Con la aparición de estas nuevas imágenes de Peso Pluma, las especulaciones se reactivaron.
Sin embargo, hasta ahora el cantante no ha ofrecido ninguna declaración pública al respecto. Tampoco existe un comunicado oficial que confirme la autenticidad de las fotografías o los motivos de la supuesta internación.
El interés por la vida privada de Peso Pluma ha crecido al mismo ritmo que su popularidad internacional. Considerado como uno de los exponentes más influyentes de la música mexicana, cualquier rumor sobre su vida personal genera gran repercusión en medios y redes sociales.