 ¿Peso Pluma Anexado? Nuevas Fotos lo Revelan
Farándula

¿Peso Pluma estuvo anexado? Salen a la luz nuevas fotos de su supuesta estancia

La difusión de unas supuestas fotos de Peso Pluma en un "anexo" ha reavivado los rumores sobre su pasado.

Compartir:
Peso Pluma, Peso Pluma
Peso Pluma / FOTO: Peso Pluma

Peso Pluma vuelve a ser noticia luego de que en redes se compartieran nuevas fotos que lo vinculan con una supuesta estancia en un "anexo", un centro de rehabilitación. Las imágenes del artista han causado gran revuelo, pues se afirma que corresponden a su juventud.

Las fotos son antes de alcanzar el éxito que hoy lo posiciona como una de las máximas figuras de la música regional mexicana. Las fotografías comenzaron a circular esta semana y, de inmediato, despertaron todo tipo de comentarios entre los seguidores del intérprete de "Ella Baila Sola".

Foto embed
Peso Pluma - Peso Pluma

Aunque las instantáneas muestran a un joven parecido al artista, hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial que realmente se trate de Peso Pluma, ni que haya estado internado en dichas instalaciones. Este no es el primer episodio que relaciona al famoso cantante con un centro de rehabilitación.

En febrero de 2024, tras su ruptura con la cantante Nicki Nicole, comenzaron a difundirse versiones que aseguraban que Peso Pluma había sido anexado para tratar problemas relacionados con el consumo de sustancias.

Más de Peso Pluma

Dichos rumores fueron desmentidos poco después, cuando la directora del centro "5 Lunas de Mauri" en Jalisco aclaró que el artista sí había estado presente en el lugar, pero como invitado a actividades sociales y no como paciente. Con la aparición de estas nuevas imágenes de Peso Pluma, las especulaciones se reactivaron.

Miel San Marcos anuncia gran grabación en vivo en Guatemala junto a invitados

El Estadio Cementos Progreso será el escenario donde Miel San Marcos festejará sus 25 años de trayectoria.

Sin embargo, hasta ahora el cantante no ha ofrecido ninguna declaración pública al respecto.  Tampoco existe un comunicado oficial que confirme la autenticidad de las fotografías o los motivos de la supuesta internación.

El interés por la vida privada de Peso Pluma ha crecido al mismo ritmo que su popularidad internacional.  Considerado como uno de los exponentes más influyentes de la música mexicana, cualquier rumor sobre su vida personal genera gran repercusión en medios y redes sociales.

En Portada

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchast
Nacionales

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

11:39 AM, Sep 11
Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España t
Deportes

Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España

11:17 AM, Sep 11
Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independenciat
Nacionales

Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independencia

10:58 AM, Sep 11
Video revela modus operandi de robacasas en zona 11 t
Nacionales

Video revela modus operandi de robacasas en zona 11

08:52 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos