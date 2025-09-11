 Concierto en el Vaticano: Karol G, Bocelli y Pharrell
Vaticano prepara histórico concierto con Karol G, Andrea Bocelli y Pharrell Williams

El Vaticano convoca a un acontecimiento histórico: Karol G, Andrea Bocelli y Pharrell Williams se unen en concierto por una buena causa. Conoce dónde y cuándo verlo.

Karol G, Redes sociales
Karol G / FOTO: Redes sociales

El 13 de septiembre de 2025 podrá marcarse como un día clave en la historia reciente del Vaticano: la Plaza de San Pedro acogerá un macroconcierto titulado "Grace from the World" ("Gracia para el Mundo"), que reunirá a estrellas de la música internacional como Karol G, Andrea Bocelli y Pharrell Williams, entre otros.

El evento será la clausura del III Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, una iniciativa promovida por la Santa Sede con el propósito de alentar la fraternidad, la paz y la unión entre culturas.

El concierto nace como una manifestación artística de diálogo y reflexión dentro del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, promovido por el Vaticano.

La idea central es promover la fraternidad universal como un valor que puede sostener un nuevo orden político, social y económico, en el que los seres humanos reconozcan su dignidad mutua, respeten las diferencias culturales y trabajen por la paz.

El evento también forma parte de las celebraciones del Jubileo Vaticano de la Esperanza. Este estará acompañado de mesas de reflexión, participación de líderes de pensamiento, activistas, premios Nobel de paz y figuras del ámbito cultural, lo que lo convierte en una convocatoria multidisciplinaria — no solo musical — para abordar retos globales como la desigualdad, la tecnología, el medio ambiente y la unidad humana.

Fecha: el concierto será el 13 de septiembre de 2025.

Lugar: Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

El encuentro más amplio (mesas redondas, foros de reflexión, etc.) se desarrollará los días 12 y 13 de septiembre, culminando con el concierto al cierre de la jornada.

El concierto será gratuito y abierto al público. No se requiere compra de tickets, pero dado el espacio simbólico (Plaza de San Pedro) y la magnitud del evento, se espera una gran afluencia de público.

Para quienes no estén presentes en la ciudad del Vaticano, la organización ha dispuesto que el concierto sea transmitido en vivo a nivel internacional. Las plataformas confirmadas incluyen Disney+, Hulu y ABC News Live. Esto permitirá que personas de diversos países vivan el evento en directo.

Foto embed
Karol G - Redes sociales

