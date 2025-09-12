Carin León: Primer Latino en Presentarse en La Sphere Las Vegas

Carin León sigue rompiendo fronteras y consolidándose como uno de los máximos exponentes de la música mexicana a nivel internacional.
El cantante sonorense sorprendió a sus seguidores al anunciar que se presentará en la Sphere de Las Vegas en septiembre de 2026, uno de los recintos más innovadores y espectaculares del mundo.
El anuncio se dio a través de las redes sociales del intérprete de "Primera Cita", donde expresó la emoción que le genera formar parte de la selecta lista de artistas que han pisado el escenario de la Sphere.
Este recinto, inaugurado en 2023, es famoso por su tecnología de vanguardia que combina sonido envolvente, pantallas LED gigantes de altísima resolución y efectos inmersivos que transforman cada show en una experiencia sensorial única.
"Este será un concierto para la historia. La Sphere merece un espectáculo que represente la grandeza de nuestra música mexicana, y ahí estaremos para ponerla en alto", afirmó Carin León al compartir la noticia.
Con este anuncio, Carin no solo confirma su impacto en la escena musical, sino que también marca un hito para la música regional mexicana, que cada vez conquista más escenarios de talla mundial.
La Sphere ha recibido a artistas como U2, Coldplay, Backstreet Boys y en 2026 será el turno de que los sonidos del norteño, el regional y las fusiones modernas que caracterizan a León retumben en este emblemático lugar.
Un despliegue de tecnología
Con el anuncio de su residencia en Sphere de Las Vegas, Carin León llevará tres shows al recinto revolucionario como parte de la celebración anual del Día de la Independencia de México en la Ciudad del Pecado, los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026.
El artista promete un despliegue visual y puesta en escena nunca antes vistos en la música en español, con el intérprete haciendo uso de las tecnologías de nueva generación de la Sphere.
Entre ellas, se incluyen la pantalla LED de mayor resolución del mundo que envuelve, cubre y rodea a la audiencia creando un ambiente visual completamente inmersivo; así como el sistema de audio más avanzado del mundo para conciertos, el Sphere Immersive Sound, que ofrece audio con una claridad y precisión inigualables para cada asistente.
La preventa de boletos y paquetes VIP iniciará el 23 de septiembre, mientras que la venta general será a partir del día 26 del mismo mes.
Carin León, nacido en Hermosillo, Sonora, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea desde su debut como solista en 2018.
Su enfoque innovador del regional mexicano, influenciado por géneros como pop y rock, le ha valido múltiples reconocimientos, incluyendo tres Grammy Latinos y un Grammy en 2025 por su álbum Boca Chueca Vol. 1.