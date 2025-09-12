Yailin La Más Viral enfrenta críticas al abrir su iglesia

Una vez más la cantante Yailin la Más Viral volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no por su música ni por su vida personal, sino por una decisión espiritual que dejó impactados a sus seguidores.
La estrella dominicana anunció que abrió su propia iglesia, un proyecto que, según contó, nació de una promesa que le hizo a Dios hace algún tiempo.
En un mensaje lleno de fe y gratitud, Yailin aseguró que todo lo que tiene se lo debe al Creador y que este espacio religioso es su manera de agradecerle por las bendiciones recibidas.
La noticia ha generado toda clase de comentarios entre sus fanáticos, quienes destacan el giro inesperado en la vida de la artista.
Una promesa
En sus redes sociales, Yailin compartió un mensaje donde expresó lo que significa para ella este nuevo capítulo:
"Mi iglesia propia. Le prometí a Dios que si me bendecía yo levantaría una iglesia en su nombre... y hoy estoy cumpliendo esa promesa. Todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a Él. Esta iglesia es mi manera de agradecerle y demostrar que con fe, amor y entrega, los sueños con Dios siempre se cumplen"
Con estas palabras, la cantante explicó que la construcción de esta iglesia responde a una promesa personal y a su manera de agradecer las bendiciones que ha recibido.
El anuncio marca el inicio de una nueva etapa en su vida, en la que además de la música, también busca cumplir con compromisos espirituales.
El gesto generó reacciones divididas en redes sociales, aunque algunos destacaron que los actos positivos que ayudan a personas con fe nunca deberían ser mal vistos.
Actualmente, Yailin se prepara para presentarse por primera vez en suelo boricua. La joven de 23 años celebrará un concierto titulado "Bad Bitch" en el Coca Cola Music Hall, en San Juan, el 4 de octubre.