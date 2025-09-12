Taylor Swift: juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

La cantante Taylor Swift está siendo llamada a declarar como parte del litigio que enfrenta a Blake Lively contra Justin Baldoni, una batalla legal que involucra acusaciones de acoso sexual y represalias durante la filmación de la película "Romper el círculo".
De acuerdo con documentos judiciales, el equipo legal de Baldoni ha solicitado que Swift comparezca para una deposición entre el 20 y el 25 de octubre de 2025, dadas sus obligaciones profesionales inmediatas, incluido el lanzamiento de su duodécimo álbum.
La disputa entre Lively y Baldoni comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively presentó una denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California acusando a Baldoni, su estudio Wayfarer Studios y otros colaboradores de crear un ambiente de trabajo hostil, donde ella y otros miembros del equipo habrían experimentado conductas sexuales inapropiadas, falta de protección ante esas conductas y represalias al expresar sus preocupaciones.
Baldoni, por su parte, negó enérgicamente esas acusaciones y respondió con una demanda de contrademanda por difamación y extorsión contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y otros allegados, alegando que Lively orquestó una campaña de desprestigio en su contra.
Esa contrademanda de 400 millones de dólares fue finalmente desestimada por la corte en junio de 2025, aunque no sin permitir que las acusaciones relacionadas puedan ser reformuladas.
El interés en que Taylor Swift declare surge de su amistad conocida con Blake Lively y de que uno de los puntos clave en la demanda de Baldoni refiere a si Lively solicitó la participación de Swift, así como si hubo presiones, mensajes o comunicaciones entre ellas relativos a las revisiones del guion u otros cambios creativos.
También se menciona que Swift autorizó que una de sus canciones, My Tears Ricochet, fuese utilizada en la banda sonora de la película, aunque los representantes de Swift sostienen que su participación fue mínima, limitada al permiso del uso de la canción, sin involucrarse en decisiones creativas, de producción o casting, y que ni siquiera vio una edición de la película hasta después de su estreno.
El juicio entre Lively y Baldoni está programado para comenzar en marzo de 2026, lo que da tiempo aún para que se resuelvan las peticiones judiciales relacionadas con las pruebas, los testigos, y las declaraciones de terceros como Swift.
Mientras tanto, el caso ya ha generado atención mediática no solo por las acusaciones sobre conducta indebida en sets de filmación, sino también por cómo las amistades, las redes sociales y la música pueden entrar en juego en litigios sobre reputación, responsabilidad y derechos laborales.
Mira también:
@emisorasunidas897
Preso logró que le transfieran fuerte suma. . . #Futbol #Paraguay #Preso #Viral♬ sonido original - Emisoras Unidas