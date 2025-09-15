Lesión de Henry Cavill en Highlander: ¿Cuál es su estado?

En un golpe inesperado para los seguidores del cine de acción, Henry Cavill, actor británico conocido por sus papeles heroicos, sufrió una lesión mientras se entrenaba para su papel protagonista en la nueva versión cinematográfica de Highlander.
Este contratiempo obligará a retrasar el inicio de la filmación, originalmente planeado para finales de 2025, hasta algún momento del próximo año.
Los detalles de la lesión aún no han sido divulgados públicamente, incluyendo su gravedad específica o cuál parte del cuerpo resultó afectada. Se sabe que ocurrió durante la fase de preproducción, en entrenamientos destinados a preparar al actor para las exigentes escenas de combate, incluido el manejo de espadas.
El proyecto —una reinvención de la película original de 1986— reunirá a un elenco destacado: Cavill interpretará a Connor MacLeod; Russell Crowe actuará como Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez; Dave Bautista será el villano inmortal Kurgan; Karen Gillan interpretará a Heather, interés amoroso de MacLeod en la parte moderna de la historia; también se suman Marisa Abela y Djimon Hounsou al reparto.
El director será Chad Stahelski, conocido por la saga John Wick, y el guion corre a cargo de Michael Finch.
Este retraso, aunque entendible por razones físicas y de seguridad, implica que se ha pospuesto el rodaje hasta principios de 2026. Hasta entonces, el equipo de producción y Cavill deberán esperar a que este se recupere por completo para asumir los retos del papel, que promete ser intenso en lo físico.
¿Quién es Henry Cavill?
Henry William Dalgliesh Cavill nació el 5 de mayo de 1983 en St. Helier, Isla de Jersey, Reino Unido. Se ha destacado por interpretar personajes de gran presencia en producciones tanto de cine como de televisión.
Alcanzó fama mundial por su interpretación de Superman en Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y Justice League (2017). También ha sido protagonista de series muy populares como The Witcher.
Además de sus papeles de superhéroe, Cavill ha demostrado versatilidad al actuar en géneros diversos: romance, fantasía, acción, drama.
Ha participado en películas como The Man from U.N.C.L.E., antología de espionaje, producciones de época como The Tudors, y adaptaciones literarias, entre otras. Su físico, su entrenamiento riguroso y su disposición para escenas exigentes lo han convertido en uno de los grandes nombres del cine actual.
El filme original Highlander (1986) cuenta la historia de Connor MacLeod, un guerrero escocés del siglo XVI que descubre que es parte de un grupo de inmortales: seres que pueden vivir por siglos, sólo pueden morir si son decapitados, y están ligados por una "recompensa" (The Prize) que sólo uno podrá obtener al final.
La trama transcurre en dos líneas de tiempo: el pasado remoto en Escocia y el presente de los ochenta en Nueva York. A lo largo del filme, Connor aprende de su mentor inmortal, Ramírez, enfrenta al siniestro inmortal Kurgan y lucha por sobrevivir hasta el enfrentamiento final.
La nueva versión que Cavill protagonizará apunta a revitalizar el material clásico: mantiene la idea de los guerreros inmortales en duelo a lo largo de siglos y la famosa frase que los fans recuerdan, "There can be only one" ("Solo puede quedar uno"), pero con nuevas escenas de acción, efectos modernos y una mirada contemporánea al conflicto entre inmortales.
Mira también:
@emisorasunidas897
El exmandatario Alejandro Giammattei salió del hospital el pasado jueves. . . #Giammattei #Parlacen #Salud #hospital♬ sonido original - Emisoras Unidas