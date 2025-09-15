Descubre los 7 Símbolos Patrios de Guatemala y su Significado

De acuerdo con el historiador Miguel Álvarez, los símbolos patrios de Guatemala, o de cualquier país, son emblemas, atributos o expresiones alegóricas, representaciones de valores e ideales abstractos del individuo y de la sociedad.
- "Estos símbolos se exaltan o glorifican, se saludan e incluso se veneran como valores cívicos sacros", expresó.
En el país tenemos seis, y estos son elementos que identifican, simbolizan y fortalecen nuestra identidad nacional.
El Quetzal, la Bandera, la Ceiba, la Monja Blanca, el Escudo de armas, la Marimba y el Himno Nacional representan al país, tanto a nivel nacional e internacional.
Acá te contaremos algunos detalles de cada uno
- El Quetzal (Ave nacional)
Constituye el espíritu o nahual del valiente guerrero quiché Tecún Umán, quien se opuso a la invasión de los españoles. Se le declaró ave nacional según Decreto 33 del 18 de noviembre de 1871.
Era considerado como el "dios del aire" debido a su capacidad de volar y sus plumas de color verde eran utilizadas como símbolo para el crecimiento de las plantas en la primavera. Es un ave de tamaño medio (36 - 40 cm de largo) pero los machos pueden llegar a tener colas de hasta 65 cm de largo.
- La Ceiba
El hermoso Árbol Nacional de Guatemala se ha ganado ese lugar por su hermoso follaje y su increíble tamaño. Llegando a medir hasta 50 metros de altura y 3 metros de diámetro.
Por iniciativa presentada por el botánico guatemalteco Ulises Rojas, el presidente Carlos Castillo Armas decretó a la Ceiba árbol nacional el 8 de marzo de 1955.
Monja blanca
El origen de su nombre es debido a que en el centro tiene un pequeño tallo que asemeja a una monja rezando, y al ser de color blanco, fue bautizada con ese nombre.
Durante la exposición internacional de flores de Miami Beach, Florida en 1933. El botánico Rojas la propuso como Símbolo Nacional de Guatemala. Por lo que el presidente Jorge Ubico decretó a la Monja Blanca como Flor Nacional el 11 de febrero de 1934.
- El Escudo de Armas
Es el símbolo patrio con más elementos en el, cinco en total. Fue diseñado por el suizo Juan Bautista Frener y decretado como símbolo nacional por el Decreto Ejecutivo No. 33 el 18 de noviembre de 1871 durante el gobierno del general Miguel García Granados.
Todo esto sucedió debido a la conmemoración de los 50 años de independencia de Guatemala. En esa ocasión el presidente y general Miguel García Granados solicitó a la casa de la moneda un diseño para celebrar la fecha tan especial para el pueblo guatemalteco. Dicho trabajo estuvo a cargo del grabador suizo.
- La Bandera
Su significado reside en sus colores. La franja blanca entre las dos celestes representa el hecho de que el país se encuentra entre el océano Pacífico al sur y el mar Caribe al noroeste. Característica que muy pocos países en el mundo comparten.
Fue nombrada entre los símbolos patrios de Guatemala el 17 de agosto de 1871 por el presidente Miguel García Granados en el Acuerdo No. 12.
- Himno nacional de Guatemala
Nombrado como uno de los himnos nacionales más hermosos de todo el mundo en el siglo XX.
Desde su creación en el año de 1897 y modificación en 1934 por órdenes del general Jorge Ubico, el himno nacional de Guatemala representa el amor de un pueblo por la soberanía de su país.
El 14 de marzo de 1987, el himno nacional compuesto por la música de Rafael Ovalle y el poema escrito por el cubano José Joaquín Palma (posteriormente modificado por el poeta guatemalteco José Bonilla) fue nombrado oficialmente himno nacional de Guatemala.
- La Marimba
Denominada como un instrumento autóctono y símbolo patrio, fue decretada como símbolo nacional de Guatemala el 31 de agosto de 1999 durante el gobierno de Álvaro Arzú.
El instrumento autóctono debe ser respetado en sumo grado.
Hay controversia con su origen. Se dice que es mesoamericana, pero esta hipótesis no está sustentada. "La marimba surgió en Mesoamérica entre 1492 y 1680, como resultado de la fusión de elementos culturales de África, Europa y América", indica Lester Godínez en su libro La marimba guatemalteca.