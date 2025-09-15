 'Número Desconocido': Historia y La Culpable Tras El Docu
"Número desconocido": la historia que inspiró el documental y qué pasó con la culpable

El documental de Netflix "Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar", dirigido por Skye Borgman, aborda un caso real que estremeció a una pequeña comunidad de Michigan.

La historia real del documental "Número desconocido" comenzó en octubre de 2020, cuando Lauryn Licari —una adolescente de 13 años— y su novio, Owen McKenny, empezaron a recibir mensajes anónimos que al principio parecían bromas, pero que con el tiempo se tornaron amenazas, burlas crueles y manipulación emocional.

Los mensajes provinieron de números cambiantes gracias a aplicaciones que generaban contactos falsos, lo que dificultaba enormemente bloquearlos o rastrearlos. Mientras Lauryn fue objeto del contenido más ofensivo —insultos sobre su apariencia, insinuaciones sobre su relación con Owen y sugerencias de abandono o traición—, Owen también fue atacado, sobre todo en insinuaciones sexuales. Ni la escuela ni la policía local pudieron en un inicio identificar la fuente del acoso.

El giro más impactante ocurrió cuando el FBI intervino y, mediante rastreo de dirección IP y registros digitales, descubrió que la responsable era Kendra Licari, madre de Lauryn. La acusación y el juicio pusieron en evidencia una conducta devastadora: mientras fingía apoyar a su hija, Kendra enviaba estos mensajes desde su hogar, utilizando máscaras digitales para ocultar su identidad.

Kendra fue arrestada en diciembre de 2022, acusada de acecho a menor, declarada culpable en abril de 2023 y sentenciada entre 19 meses y cinco años de prisión.

¿Qué pasó con Kendra Licari?

En 2024, Kendra Licari fue puesta en libertad bajo libertad condicional, el 8 de agosto de ese año. Según los informes, está bajo supervisión hasta febrero de 2026 y se le ha prohibido todo contacto con Lauryn, su hija.

Kendra ha participado en el documental de Netflix, donde expresa remordimiento y dice querer reconstruir la relación con su hija, aunque Lauryn ha manifestado que lo hará "cuando llegue el momento adecuado".

Por su parte, la relación familiar se fracturó: el padre de Lauryn obtuvo la custodia total tras el divorcio con Kendra.

El documental "Número desconocido" de Netlix pone al descubierto no solo el horror del bullying digital, sino también lo profundo del daño cuando el agresor está dentro del hogar. Mientras que en 2025 Kendra Licari vive con las consecuencias legales y personales de sus actos —libertad condicional, alejamiento de su hija, reconocimiento público de culpa y la estigmatización social—, Lauryn y su padre enfrentan el reto de sanar heridas que no solo fueron digitales, sino profundamente humanas.

La historia no termina con la sentencia: para muchos, es solo el comienzo de un proceso que exige justicia, diálogo y reparación.

