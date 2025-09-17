Pareja sorprendida en acto íntimo dentro de un cementerio

La comunidad de Santa Rosa de Ticabán, en Pococí, manifestó su repudio luego de que una pareja fuera descubierta manteniendo relaciones sexuales en el cementerio local, justo durante las celebraciones populares de la localidad.
Vecinos que formaban parte del comité de seguridad y vigilancia —creado para resguardar la paz durante las fiestas patronales— observaron a dos personas brincar una pared del cementerio del pueblo.
Al acercarse para verificar lo que ocurría, confirmaron que la pareja estaba manteniendo relaciones sexuales dentro del camposanto.
El descubrimiento generó molestia, asombro e indignación entre quienes se encontraban en los alrededores. El cementerio es considerado un espacio sagrado y de recogimiento, por lo que lo sucedido fue interpretado como una grave falta de respeto hacia los difuntos y hacia toda la comunidad.
Reacciones de los vecinos
Según relataron testigos, la mujer huyó del lugar cuando notó que había sido descubierta, mientras que el hombre permaneció en el sitio y pidió disculpas a los vecinos.
No obstante, las disculpas no lograron calmar la indignación. "Esto es un acto vergonzoso, una falta de valores y de educación. No podemos permitir que un cementerio sea utilizado para cosas tan irrespetuosas", expresó uno de los asistentes.
Los vecinos coincidieron en que el hecho resulta doblemente ofensivo: por haberse dado durante las festividades comunales y por tratarse de un espacio destinado a honrar a los fallecidos.
El comité de seguridad que detectó el hecho indicó que reforzará la supervisión durante las celebraciones y trasladará su inquietud a las autoridades locales.
La comunidad solicita la implementación de medidas más estrictas, tales como:
- Mayor presencia policial en los alrededores del cementerio.
- Establecimiento de sanciones ejemplares para quienes incurran en este tipo de actos.
- Instalación de cámaras o iluminación en puntos estratégicos.
- Campañas educativas sobre el respeto a los espacios públicos y religiosos.