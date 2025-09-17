Detienen a Simón Leviev, el estafador de Tinder

Las autoridades georgianas arrestaron a Shimon Yehuda Hayut, más conocido como Simon Leviev o "El estafador de Tinder", en el aeropuerto de Batumi, tras emitirse una orden roja de Interpol en su contra. Las fuerzas policiales confirmaron que la captura obedece a una alerta internacional.
El detenido permanecerá bajo custodia de extradición en Georgia, según dictaminó un tribunal local.
Shimon Yehuda Hayut, nacido el 27 de septiembre de 1990 en Israel, saltó a la notoriedad global tras revelaciones de su presunta actividad delictiva, la cual incluye fraude, falsificación y robo.
Hayut tomó el alias de Simon Leviev, fingiendo ser hijo del millonario Lev Leviev —magnate del diamante— para engañar mujeres que conocía por aplicaciones de citas como Tinder, mostrando un estilo de vida ostentoso (jets privados, guardaespaldas, viajes lujosos) para ganar su confianza.
Entre 2017 y 2019, se le atribuye haber estafado cantidades millonarias (se habla de cerca de 10 millones de dólares) a varias mujeres de Europa. Anteriormente había sido condenado en Finlandia (2015) y en Israel (2019) por delitos relacionados con fraude, falsificación y otros delitos financieros.
El escándalo creció tras el documental "The Tinder Swindler", estrenado en 2022 por Netflix, que narró cómo varias de sus víctimas fueron engañadas emocionalmente y financieramente.
Importancia del arresto y próximos pasos
La detención marca una nueva fase en un caso que ha capturado la atención mediática internacional, pues Simon Leviev ha sido buscado por múltiples países por cargos de estafa, identidad falsa y otros delitos relacionados.
Su abogado ha expresado sorpresa por el arresto, asegurando que aún no le han aclarado a qué se deben exactamente las acusaciones que motivan la orden de captura vigente.
Lo que se sabe
Este miércoles 17 de septiembre, medios internacionales han informado que Sagiv Rotenberg, abogado de Hayut, dijo que su cliente fue detenido el domingo en el aeropuerto internacional de Batumi, Georgia, tras varias horas de interrogatorio.
Un tribunal dictaminó el martes que permanecerá en prisión durante tres meses, o hasta que Alemania, que había pedido a Interpol que emitiera una solicitud para su detención, lo extradite.
Rotenberg dijo que Hayut estaba apelando su detención en Georgia y también intentando que se desestimara el caso en Alemania.
Las acusaciones alemanas se derivan de acusaciones de que Hayut estafó a una mujer en Berlín entre 2017 y 2019.
Según los documentos, los fiscales alemanes acusan a Hayut de robar casi 44.000 euros (unos 52.000 dólares) a la mujer y de incurrir en miles de dólares de gastos utilizando una tarjeta de crédito y un contrato telefónico a nombre de ella. La mujer también pagó casi 9000 euros (unos 10.600 dólares) en gastos de hotel y vuelos para él en las Islas Caimán, después de que él le dijera que su tarjeta de crédito estaba bloqueada, y nunca se lo devolvió.
Rotenberg dijo que su cliente había viajado libremente en los últimos años. "Estuvo en Dubai, en Europa y en otros lugares de Europa Oriental", dijo. "No fue detenido. No tuvo ningún problema".
