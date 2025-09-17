Galilea Montijo: ¿Estado de ebriedad en gala de LCDLFM?

Una vez más, Galilea Montijo acapara la atención durante la gala de eliminación de "La Casa de los Famosos México", y fue cuestionada por su desempeño durante el programa.
Usuarios acusaron a la presentadora de mostrar una actitud poco habitual, lo que reavivó sospechas previas sobre un posible consumo de alcohol en emisiones en vivo.
Algo que llamó la atención fue la manera en que Galilea Montijo condujo la gala, pues debido a sus constantes equivocaciones y por cómo hablaba, usuarios de internet la acusaron de presentarse al programa en estado de ebriedad, situación que desató un sinfín de comentarios en redes sociales.
@texsalazar
VESTIDO DE GALILEA MONTIJO #lacasadelosfamosos #galileamontijo #LIVEStory♬ sonido original - Tex
En plataformas digitales, múltiples espectadores compartieron fragmentos de la transmisión y señalaron que la conductora de Televisa se mostró dispersa al leer los nombres de los salvados.
Un video que se viralizó en TikTok, se dejaría en evidencia que Galilea Montijo se presentó en estado inconveniente, por lo que usuarios de la red social dejaron comentarios al respecto, destacando que no se encontraba en sus cinco sentidos en la gala de eliminación más reciente.
"Creo que Gali andaba con sus tequilitas", "Algo anda mal, se equivocó como 5 veces. Algunas palabras no las decía bien y las tenía que repetir", "Siempre anda en las aguas" y "Estaba muy happy", son algunos de los comentarios.
@lacasafamososmx
100% belleza hecha en México 🇲🇽 SUSCRÍBETE AHORA a #ViX y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 #Original #Ch #LaCasaDeLosFamosos #GalileaMontijo♬ original sound - ProLatinRemix
Hermoso atuendo
Galilea Montijo logró sorprender a la audiencia con un vestido que no solo impresiona con su belleza, sino que también tiene un significado emotivo e histórico para ella.
Ella lució un vestido largo de piel color negro con tirantes de hombros caídos, además acentuó su cintura con dos rosas rojas en las caderas por su parte, los zapatos iban a juego con los colores.
La pieza es creada por los diseñadores Olmos y Flores, residentes de Guadalajara. Es una creación inspirada en las raíces de Galilea Montijo
Se caracteriza por bordados de la charrería, particularmente en el trabajo artesanal conocido como "piteado", que se realiza con fibra de maguey. Esto se ve reflejado en los intrincados detalles que adornan el vestido, evocando la elegancia y la nobleza del traje de charro.
Las rosas de la cintura también tiene un gran significado, pues son un símbolo de Guadalajara, conocida como "la ciudad de las rosas".