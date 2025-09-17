 Galilea Montijo: ¿Estado de ebriedad en gala de LCDLFM?
Farándula

Exhiben a Galilea Montijo en aparente estado de ebriedad en gala de LCDLFM

La presentadora fue acusada de "pasarse de copas" debido a sus constantes equivocaciones y por cómo hablaba.

Compartir:
Galilea Montijo,
Galilea Montijo / FOTO:

Una vez más, Galilea Montijo acapara la atención durante la gala de eliminación de "La Casa de los Famosos México", y fue cuestionada por su desempeño durante el programa.

Usuarios acusaron a la presentadora de mostrar una actitud poco habitual, lo que reavivó sospechas previas sobre un posible consumo de alcohol en emisiones en vivo.  

Algo que llamó la atención fue la manera en que Galilea Montijo condujo la gala, pues debido a sus constantes equivocaciones y por cómo hablaba, usuarios de internet la acusaron de presentarse al programa en estado de ebriedad, situación que desató un sinfín de comentarios en redes sociales.  

@texsalazar

VESTIDO DE GALILEA MONTIJO #lacasadelosfamosos #galileamontijo #LIVEStory

♬ sonido original - Tex

En plataformas digitales, múltiples espectadores compartieron fragmentos de la transmisión y señalaron que la conductora de Televisa se mostró dispersa al leer los nombres de los salvados.   

Un video que se viralizó en TikTok, se dejaría en evidencia que Galilea Montijo se presentó en estado inconveniente, por lo que usuarios de la red social dejaron comentarios al respecto, destacando que no se encontraba en sus cinco sentidos en la gala de eliminación más reciente.

"Creo que Gali andaba con sus tequilitas", "Algo anda mal, se equivocó como 5 veces. Algunas palabras no las decía bien y las tenía que repetir", "Siempre anda en las aguas" y "Estaba muy happy", son algunos de los comentarios.

@lacasafamososmx

100% belleza hecha en México 🇲🇽 SUSCRÍBETE AHORA a #ViX y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 #Original #Ch #LaCasaDeLosFamosos #GalileaMontijo

♬ original sound - ProLatinRemix

Hermoso atuendo

Galilea Montijo logró sorprender a la audiencia con un vestido que no solo impresiona con su belleza, sino que también tiene un significado emotivo e histórico para ella.

Ella lució un vestido largo de piel color negro con tirantes de hombros caídos, además acentuó su cintura con dos rosas rojas en las caderas por su parte, los zapatos iban a juego con los colores.

Foto embed
Galilea Montijo - Instagram

La pieza es creada por los diseñadores Olmos y Flores, residentes de Guadalajara. Es una creación inspirada en las raíces de Galilea Montijo

Se caracteriza por bordados de la charrería, particularmente en el trabajo artesanal conocido como "piteado", que se realiza con fibra de maguey. Esto se ve reflejado en los intrincados detalles que adornan el vestido, evocando la elegancia y la nobleza del traje de charro.

Las rosas de la cintura también tiene un gran significado, pues son un símbolo de Guadalajara, conocida como "la ciudad de las rosas".

En Portada

Cancillería guatemalteca lamenta incursión no autorizada de Belice en el río Sarstúnt
Nacionales

Cancillería guatemalteca lamenta incursión no autorizada de Belice en el río Sarstún

07:15 PM, Sep 16
Comunicaciones derrota a Malacateco y suma su tercer triunfo t
Deportes

Comunicaciones derrota a Malacateco y suma su tercer triunfo

08:57 PM, Sep 16
Lionel Messi reactiva al Inter Miami tras triunfo ante Seattle Sounderst
Deportes

Lionel Messi reactiva al Inter Miami tras triunfo ante Seattle Sounders

08:18 PM, Sep 16
Arévalo se pronuncia sobre nombramiento de Skinner-Klée como embajador en Españat
Nacionales

Arévalo se pronuncia sobre nombramiento de Skinner-Klée como embajador en España

08:44 PM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.#liganacionalredes socialesMundial 2026Futbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos