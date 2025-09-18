 Actor de 'Las Muñecas de la Mafia' deslumbra en Guatemala
Farándula

Actor de "Las muñecas de la mafia" conquista a sus seguidores con postales de su paso por Guatemala

"El Flaco" Solorzano cautivó a sus millones de seguidores con sus fotografías tras su visita a Guatemala.

El Flaco Solorzano, Redes sociales
El Flaco Solorzano / FOTO: Redes sociales

El actor colombiano Fernando José Solórzano Díaz Granados, conocido artísticamente como "El Flaco" Solórzano, visitó Guatemala y compartió en sus redes sociales varias imágenes de su paso por Ciudad Cayalá y la Antigua Guatemala, lo que generó reacciones entre sus seguidores.

Solórzano, figura consolidada del cine, la televisión y el teatro en Colombia, publicó en su página oficial de Facebook fotografías en las que se le ve disfrutando de los espacios comerciales y culturales de Ciudad Cayalá, para luego trasladarse a las calles empedradas y los sitios coloniales de Antigua Guatemala.

En uno de los post el actor escribió la leyenda "Conoces donde queda este Lugar? Guatemala linda!!!", una muestra de su entusiasmo por el país anfitrión.

Fernando José Solórzano Díaz Granados nació en Cartagena y se formó como comunicador social y periodista; con una carrera que abarca múltiples producciones cinematográficas y televisivas, se ha convertido en una presencia recurrente en proyectos nacionales e internacionales.

Su trayectoria incluye títulos y participaciones que lo han consolidado como un actor versátil, y en los últimos años también ha ganado mayor visibilidad por su presencia en realities y programas de entretenimiento.

Pese al interés público, ni Solórzano ni su equipo han señalado aún si la visita responde a compromisos profesionales, promocionales o simplemente a un viaje personal de carácter turístico.

Para muchos seguidores guatemaltecos, la presencia de "El Flaco" fue una oportunidad para observar de cerca a una figura que se ha vuelto familiar en la pantalla, mientras que para el actor la visita pareció servir como un reencuentro con la cultura centroamericana.

Una gran trayectoria 

En su trayectoria, Solórzano ha alternado papeles dramáticos y cómicos, trabajó en producciones de peso en Colombia y ha mantenido una relación cercana con el público a través de plataformas digitales como Facebook e Instagram, donde suele compartir anécdotas, material detrás de cámaras y momentos personales.

Algunas de sus telenovelas y series más conocidas:

·         La mujer del presidente (1997) - donde ganó gran popularidad.

·         Me amarás bajo la lluvia (2000).

·         El inútil (2001).

·         El baile de la vida (2004).

·         El cartel de los sapos (2008) - interpretó a un capo, lo que lo proyectó a nivel internacional.

·         Las muñecas de la mafia (2009).

·         Escobar, el patrón del mal (2012) - interpretó a "Fernando Galeano", uno de los narcotraficantes rivales de Escobar.

·         El Bronx (2019) - una de las series más exitosas de Caracol Televisión.

·         Enfermeras (2019-2022) - con participación destacada en el elenco.

·         También ha tenido apariciones en realities y programas como MasterChef Celebrity Colombia.

En cine, ha actuado en películas como La virgen de los sicarios (2000), Perder es cuestión de método (2004) y Loving Pablo (2017), junto a Javier Bardem y Penélope Cruz.

