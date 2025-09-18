Elton John causa revuelo al crear joyas con sus huesos

El mundo del espectáculo se sacudió con una noticia insólita: Elton John, ícono de la música británica y uno de los artistas más influyentes de las últimas cinco décadas, generó una fuerte polémica al dar a conocer que ha creado piezas de joyería utilizando fragmentos de sus propios huesos.
El cantante, conocido por su estilo extravagante y su capacidad de reinventarse, sorprendió a sus seguidores tras revelar en una entrevista que había transformado restos óseos —extraídos durante una intervención médica pasada— en anillos, collares y brazaletes exclusivos.
Las rótulas de Elton John serán conservadas en el acervo personal del cantante, como muestra de su paso por la Tierra.
Según explicó, la idea nació como una forma de "darle un nuevo significado" a su cuerpo y de convertir una parte de sí mismo en un legado tangible.
Reacciones de fans y seguidores
Las declaraciones no tardaron en encender el debate en redes sociales y en medios de comunicación.
Mientras algunos admiradores calificaron el gesto como una muestra de autenticidad y de arte performativo, otros lo señalaron como una práctica perturbadora e incluso irrespetuosa.
"Es una expresión extrema de vanidad", comentó un usuario en X, mientras que otros defendieron la decisión asegurando que "Elton siempre ha sido un adelantado a su tiempo".
Expertos en bioética también se han pronunciado, señalando que, si bien no existe una ilegalidad en que alguien disponga de partes de su cuerpo para fines personales, el gesto abre un debate sobre los límites de la autoexpresión artística y el respeto cultural hacia los restos humanos.
Elton John, por su parte, aseguró que no busca provocar con su decisión, sino dejar un símbolo de permanencia más allá de su música.
"Mis canciones ya son parte de la gente, ahora también quiero dejar algo único y físico que me represente", declaró.
La controversia llega en un momento particular de su vida, ya que el músico había anunciado su retiro de los escenarios en 2023 tras finalizar su gira mundial Farewell Yellow Brick Road. Desde entonces, se ha dedicado a proyectos personales, a la filantropía y a colaborar con nuevos artistas.
El futuro de esta colección de joyas aún es incierto: algunos rumores señalan que podría exhibirse en galerías de arte contemporáneo, mientras que otros apuntan a que las piezas podrían ser subastadas para causas benéficas, una práctica habitual en la vida del intérprete de Rocket Man.
Lo cierto es que, fiel a su estilo, Elton John vuelve a estar en el centro de la conversación mundial, demostrando que incluso lejos de los escenarios, sigue siendo capaz de desafiar las convenciones.
